《基金觀點》保德信：全球化劃為雙軌道，可發掘具優勢企業及國家

《環富通基金頻道２４日專訊》保德信最新研究顯示，儘管關稅、貿易限制和地緣政治衝突

主導了當今的新聞話題，令市場出現短期的大幅波動，但若對全球經濟進行更深入的評估，會發

現全球化進程並未被打斷，而是被劃分為兩條截然不同的軌道：即主導了大部分行業和貿易模式

並持續高速發展的軌道，以及覆蓋行業較少但對經濟發展舉足輕重的急劇去全球化軌道。對於投

資者而言，「雙軌」格局為各國和各產業，包括人工智能、高端半導體、５Ｇ網絡、關鍵礦物、

化石燃料、電動汽車（ＥＶ）和軍事科技等領域提供了新的機遇和風險，突出投資者在日趨複雜

和分裂的全球經濟中，檢視投資組合抗壓能力以及管理戰略投資的必要性。



＊７５％經濟體仍處於「高速增長軌道」＊



在《全球化新時代》報告中，保德信的大趨勢研究團隊深入探討全球化雙軌時代概念，發現

儘管最近出現關稅爭議且貿易緊張局勢可能持續，全球約７５％的經濟體在高效全球供應鏈的支

持下仍處於「高速增長軌道」，並不容易受到國家安全問題的限制。



保德信專題研究部主管Ｓｈｅｈｒｉｙａｒ Ａｎｔｉａ表示，地緣政治局勢升溫及貿易限

制增加，似乎反映出全球化進程已出現重大逆轉，令國家利益與全球共同利益相互對立。然而，

現實遠比表面情況複雜。即使美國擴大了其「小院高牆」的保護性行業範圍，全球約八成的貿易

仍然發生在美國以外的地區，而各大行業內的企業仍會繼續追求自由貿易與競爭優勢。



＊貿易與供應鏈新風險中仍存投資機遇＊



投資者不應僅因關稅和產業政策忽視處於全球化減速軌道的行業，而應更加關注特定企業和

價值鏈之內存在的結構性優勢。中美之間的大國角力，正使攸關人工智能應用發展的先進電腦芯

片市場更加零碎。然而，台積電（ＴＳＭＣ）這類行業龍頭，可憑藉其跨領域的客戶群及多元化

的地理布局，有效降低區域性風險。特斯拉和比亞迪等電動車製造商已在全球電動車轉型趨勢中

搶佔先機。儘管比亞迪在歐美市場面臨高額關稅，但在東南亞、拉丁美洲和中東地區仍具有增長

機會，並正積極進軍豪華電動車市場。特斯拉則致力發展具有大眾市場潛力的自動駕駛的士領域

。



儘管美墨貿易環境充滿變數，近岸外包趨勢為兩國邊境的工業地產帶來發展動能，主要受惠

於大型跨國製造商的穩定需求，以及貨物抵達美國後需要重新裝載運輸的需求。銅等金屬對許多

主要行業至關重要，其長期需求預期已超越現有供應。艾芬豪礦業（Ｉｖａｎｈｏｅ

Ｍｉｎｅｓ）和Ｅｒｏ Ｃｏｐｐｅｒ兩家專注於銅礦開採的礦商有望實現穩健增長，而南方銅

業（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃｏｐｐｅｒ）和自由港麥克莫蘭（Ｆｒｅｅｐｏｒｔ－

ＭｃＭｏＲａｎ）兩家大型綜合生產商則具有規模經濟優勢。



＊可關注具條件成近岸外包目標市場國家＊



投資者可關注那些具備條件成為近岸外包目標市場的國家。這些國家通常具備製造能力、享

有優越自由貿易區准入條件，或在營商環境和勞動成本方面擁有比較優勢，可帶來具吸引力的投

資機會。智利和秘魯是鋰和銅等高需求礦產的主要供應國。巴西迅速擴大關鍵礦產的開採，不到

兩年內從零出口躍升為全球第五大鋰出口國。澳洲擁有豐富的金屬和礦產資源。印度持續拓展先

進電子產品和製藥行業的規模。越南是服裝和電子產品的低成本生產基地。波蘭和捷克是歐盟製

造商的近岸外包中心，相比西歐地區較高的生產成本更具競爭優勢。摩洛哥在製藥和汽車供應鏈

領域的發展，吸引了許多希望靠近歐洲市場的企業進駐。



保德信全球投資管理首席運營官Ｔａｉｍｕｒ Ｈｙａｔ表示，保護主義貿易政策及工業政

策捲土重來，為全球市場帶來真正的波動。然而，從長遠來看，在成本最低、效率最高的地點生

產商品，對企業及投資者仍具強大吸引力。因此，全球化趨勢很可能在那些佔全球經濟大多數且

不易與國家安全議題掛鈎的行業中繼續盛行。（ｗａ）

