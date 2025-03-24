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24/03/2025 09:53

《基金觀點》保德信：全球化劃為雙軌道，可發掘具優勢企業及國家

　　《環富通基金頻道２４日專訊》保德信最新研究顯示，儘管關稅、貿易限制和地緣政治衝突
主導了當今的新聞話題，令市場出現短期的大幅波動，但若對全球經濟進行更深入的評估，會發
現全球化進程並未被打斷，而是被劃分為兩條截然不同的軌道：即主導了大部分行業和貿易模式
並持續高速發展的軌道，以及覆蓋行業較少但對經濟發展舉足輕重的急劇去全球化軌道。對於投
資者而言，「雙軌」格局為各國和各產業，包括人工智能、高端半導體、５Ｇ網絡、關鍵礦物、
化石燃料、電動汽車（ＥＶ）和軍事科技等領域提供了新的機遇和風險，突出投資者在日趨複雜
和分裂的全球經濟中，檢視投資組合抗壓能力以及管理戰略投資的必要性。
　
＊７５％經濟體仍處於「高速增長軌道」＊
　
　　在《全球化新時代》報告中，保德信的大趨勢研究團隊深入探討全球化雙軌時代概念，發現
儘管最近出現關稅爭議且貿易緊張局勢可能持續，全球約７５％的經濟體在高效全球供應鏈的支
持下仍處於「高速增長軌道」，並不容易受到國家安全問題的限制。　
　
　　保德信專題研究部主管Ｓｈｅｈｒｉｙａｒ　Ａｎｔｉａ表示，地緣政治局勢升溫及貿易限
制增加，似乎反映出全球化進程已出現重大逆轉，令國家利益與全球共同利益相互對立。然而，
現實遠比表面情況複雜。即使美國擴大了其「小院高牆」的保護性行業範圍，全球約八成的貿易
仍然發生在美國以外的地區，而各大行業內的企業仍會繼續追求自由貿易與競爭優勢。
　
＊貿易與供應鏈新風險中仍存投資機遇＊　
　
　　投資者不應僅因關稅和產業政策忽視處於全球化減速軌道的行業，而應更加關注特定企業和
價值鏈之內存在的結構性優勢。中美之間的大國角力，正使攸關人工智能應用發展的先進電腦芯
片市場更加零碎。然而，台積電（ＴＳＭＣ）這類行業龍頭，可憑藉其跨領域的客戶群及多元化
的地理布局，有效降低區域性風險。特斯拉和比亞迪等電動車製造商已在全球電動車轉型趨勢中
搶佔先機。儘管比亞迪在歐美市場面臨高額關稅，但在東南亞、拉丁美洲和中東地區仍具有增長
機會，並正積極進軍豪華電動車市場。特斯拉則致力發展具有大眾市場潛力的自動駕駛的士領域

　
　　儘管美墨貿易環境充滿變數，近岸外包趨勢為兩國邊境的工業地產帶來發展動能，主要受惠
於大型跨國製造商的穩定需求，以及貨物抵達美國後需要重新裝載運輸的需求。銅等金屬對許多
主要行業至關重要，其長期需求預期已超越現有供應。艾芬豪礦業（Ｉｖａｎｈｏｅ　
Ｍｉｎｅｓ）和Ｅｒｏ　Ｃｏｐｐｅｒ兩家專注於銅礦開採的礦商有望實現穩健增長，而南方銅
業（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｃｏｐｐｅｒ）和自由港麥克莫蘭（Ｆｒｅｅｐｏｒｔ－
ＭｃＭｏＲａｎ）兩家大型綜合生產商則具有規模經濟優勢。
　
＊可關注具條件成近岸外包目標市場國家＊
　
　　投資者可關注那些具備條件成為近岸外包目標市場的國家。這些國家通常具備製造能力、享
有優越自由貿易區准入條件，或在營商環境和勞動成本方面擁有比較優勢，可帶來具吸引力的投
資機會。智利和秘魯是鋰和銅等高需求礦產的主要供應國。巴西迅速擴大關鍵礦產的開採，不到
兩年內從零出口躍升為全球第五大鋰出口國。澳洲擁有豐富的金屬和礦產資源。印度持續拓展先
進電子產品和製藥行業的規模。越南是服裝和電子產品的低成本生產基地。波蘭和捷克是歐盟製
造商的近岸外包中心，相比西歐地區較高的生產成本更具競爭優勢。摩洛哥在製藥和汽車供應鏈
領域的發展，吸引了許多希望靠近歐洲市場的企業進駐。
　
　　保德信全球投資管理首席運營官Ｔａｉｍｕｒ　Ｈｙａｔ表示，保護主義貿易政策及工業政
策捲土重來，為全球市場帶來真正的波動。然而，從長遠來看，在成本最低、效率最高的地點生
產商品，對企業及投資者仍具強大吸引力。因此，全球化趨勢很可能在那些佔全球經濟大多數且
不易與國家安全議題掛鈎的行業中繼續盛行。（ｗａ）

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