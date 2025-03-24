《日入而息》小米傳折讓配股籌逾４００億，王興減持理想套現７億

《今天重點》

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小米（０１８１０）據報折讓最多逾７％配股，籌最多４１２億元；小米傳折讓配股籌逾４００

億，張智威料股價最多調整５％，籲低吸

王興３月四度減持理想汽車（０２０１５）共６５０萬股，套現近７億

建滔集團（００１４８）全年純利按年跌２１％，末期息連特別息派１元

建滔積層板（０１８８８）全年純利按年升４６％，連特別息派５０仙

中石化（００３８６）指美關稅對集團影響可控，未來三年分紅比例不低於６５％

京東（０９６１８）在港提供家電商品一件包郵，推限時「買貴就賠」服務；京東外賣上線４０

天，日訂單量破１００萬

公立醫院收費檢討，消息指政府傾向設立「封頂」機制；傳急症室收費引入兩級制，非緊急病人

需付３００－４００元

蘋果宣布啟動第二期中國清潔能源基金，投資７﹒２億；庫克稱願為中美關係穩健可持續發展貢

獻力量

人行１３５０億逆回購利率持平，淨回籠３４６０億；人行預告續做４５００億ＭＬＦ，本月起

採新方式招標

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《即日市況》

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汽車家電爭氣，恒指全日跌轉升２１５點收報２３９０５兩萬四見阻

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒１５％，成交縮量僅１﹒４５萬億

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《美元匯價》

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美匯連續三天反彈，１０４關有阻力

歐元最新報１﹒０８４２╱４３，日圓最新報１４９﹒５５╱５７

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《公司業績》

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滬杭甬（００５７６）去年純利按年升５﹒３％，息３８﹒５分人幣

建滔集團（００１４８）全年純利按年跌２１％，末期息連特別息派１元

金茂服務（００８１６）全年純利按年升１０﹒４％，息９﹒６港仙

建滔積層板（０１８８８）全年純利按年升４６％，連特別息派５０仙

雋思（０１４１２）全年純利升６１﹒２％至１﹒３億元，息１１仙

激成投資（００１８４）全年多賺１６﹒５％，末期息派０﹒０７元

致浩達控股（０１７０７）全年虧損收窄至１５８１萬元，不派息

科笛（０２４８７）全年虧損收窄至４﹒３億人幣，不派息

越疆（０２４３２）全年虧損收窄至９５３６﹒３萬人幣，不派息

博耳電力（０１６８５）全年純利升７﹒５％，連特息派２﹒４港仙

先瑞達（０６６６９）全年純利升２﹒６１倍，不派末期息

興證（０６０５８）全年純利升９８﹒１％，末期息０﹒０１元

康師傅控股（００３２２）全年純利升１９﹒８％，連特息派６６﹒２８分

賽迪顧問（０２１７６）料全年稅後利潤升２６％

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《公司資訊》

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傳商湯（０００２０）聯合創始人徐冰辭職，公司澄清未收任何執董辭呈

京東（０９６１８）在港提供家電商品一件包郵，推限時「買貴就賠」服務；京東外賣上線４０

天，日訂單量破１００萬

南方東英９隻個股槓反ＥＴＦ上市，港交所：加強港ＥＴＰ市場地位；南方東英９隻美股個股槓

桿及反向ＥＴＦ今掛牌，追蹤英偉達巴郡等

國藥（０１０９９）趙炳祥稱醫療器械行業前景不樂觀，將持謹慎態度

工銀亞洲表示發現偽冒來電及短訊，已通知警方及金管局

希慎華懋攜手打造利園八期，無縫連接社區提升區內交通效率

帝國科技（００７７６）配售協議配售期延至下月底

長江生命科技（００７７５）恢復公眾持股量２５％要求

小米（０１８１０）據報折讓最多逾７％配股，籌最多４１２億元

中石化（００３８６）美國關稅對集團影響可控，

國華（００３７０）與南通市海門區海永鎮人民政府簽訂合作框架協議

恒隆地產（００１０１）訂八項核心行動以在２０５０年前實現淨零排放長期目標

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《國企紅籌》

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中飛租賃（０１８４８）完成集團第２００架飛機交付

中信國際電訊（０１８８３）與深信服達成策略合作，共建信創混合雲

光大環境（００２５７）申請註刪及建議發行不逾５０億人幣中期票據

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《神州民企》

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據報龍光（０３３８０）本周表決境內債務重組計劃

融創中國（０１８１３）據報清盤聆訊押後至４月２８日

京東物流（０２６１８）於柴灣增設逾萬呎營運中心，續增聘人手

綠城中國（０３９００）開市前競價時段極速停牌，涉董事辭任

佳兆業（０１６３８）離岸重組計劃據報獲香港法院批准

綠城中國（０３９００）開市前競價時段極速停牌，錄５宗成交股價無升跌

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《中國要聞》

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法國外長巴羅應王毅邀請本周四至五訪問中國

蘋果宣布啟動第二期中國清潔能源基金，投資７﹒２億；庫克稱願為中美關係穩健可持續發展貢

獻力量

健全涉企收費目錄清單，推進婚姻登記「全國通辦」

合肥市監局表示三隻羊整改符合要求，具備恢復經營條件

跨國藥企阿斯利康在京布局研發中心，投資２５億美元

龔正稱上海全力建設入境遊第一站，發展免稅退稅經濟

人行１３５０億逆回購利率持平，淨回籠３４６０億；人行預告續做４５００億ＭＬＦ，本月起

採新方式招標

人行貨幣政策委員會：加大調控強度，擇機降準降息

中證監表示堅決擁護黨中央對王會民進行紀律審查決定

涉嫌受賄、玩忽職守，北京原副市長高朋被提公訴

王文濤稱解決歐盟對華電動車反補貼案具重要意義

中國結算允許信用債ＥＴＦ試點開展交易所質押式回購

尚界擬４月１０日發布，或採用上汽增程系統方案

國家軍民融合產投基金二期公司成立，註冊資本六百億

首２月全國財收降１﹒６％，證券印花稅收入大增六成

財政部表示增中央本級投入，全力支持關鍵核心技術攻關；支持全方位擴大國內需求，大力提振

消費；今年財策要更加積極，持續用力、更加給力

個體工商戶等納入穩崗擴崗貸款範圍，最高可貸五千萬

富臨皇宮廣州越秀區分店３月底結業，內地僅剩３分店

上海豪宅近３年成交均價年均復合增速１５％

今年首２月廣東實際使用外資２３３億人幣，增近６％

新疆鋼鐵企業傳減產，八一鋼鐵表示粗鋼今起減產一成

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５％，台積電２納米將量產傳蘋果先採用

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《國際要聞》

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加拿大總理宣布提前舉行聯邦大選，於４月２８日舉行

土耳其政治動盪持續，當局禁止股票賣空，並放鬆回購

泰國總理佩通坦執政半年來，首次面對國會不信任動議

石破內閣支持率暴跌１２百分點，追貼岸田執政尾期

韓國總理韓悳洙彈劾案被駁回，韓悳洙重返代總統職位

美俄代表在沙特舉行新一輪討談，涉及黑海航運安全

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《外圍經濟》

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新加坡核心通脹連續５個月放緩，食品及娛樂價格走低

美國證券交易委員會約５００名員工同意離職

谷歌承認技術錯誤，刪部分用戶地圖時間軸資料

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《大國博弈》

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《金融時報》：大馬將收緊對英偉達晶片流向的管控

中國海關表示加強研判芬太尼走私風險，加大查驗力度

美調查華為中移動中電信等９家中企，涉規避營運限制

日本抗議中方聲明錯誤，外交部表示尊重彼此立場很正常

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《特朗普新政》

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摩通表示美國若將關稅與增值稅對等，美元恐大幅走強

法國據悉提議歐盟祭出最強大貿易工具反特朗普關稅

特朗普將撤銷超過５０萬在美移民的合法身份

特朗普深夜發文力挺特朗普幣，該幣一度上漲１０％

華府官員表示對等關稅刀刃或更多伸向「骯髒１５」

美國經濟數據引爭論，分析師對經濟走向意見分歧

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《發展論壇》

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何立峰分別會見美參議員戴安斯、新加坡淡馬錫林文興

奔馳寶馬堅定在華發展信心，一致表態將繼續投資中國

工行行長劉珺稱構建引領世界潮流的現代金融體系

渣打集團溫拓思稱中國經濟政策令人振奮，會持續投資

滙控艾橋智稱中國未來５年繼續推動全球經濟增長

畢馬威中國表示不斷為ＡＩ等領域發展提供創新服務方案

藍佛安稱今年真金白銀促消費，增養老補貼派育兒補貼

韓文秀稱提升居民收入，把文旅業發展成重要支柱產業

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《ＡＩ》

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ｖｉｖｏ成立機器人ＬＡＢ，聚焦家庭場景機器人產品開發

同程旅行（００７８０）升級大模型並推出ＤｅｅｐＴｒｉｐ﹒ｃｏｍ

智元機器人完成新一輪融資，騰訊領投

百度北京舉辦ＡＩ開放日，對話式無代碼工具秒噠上線

華為前副總裁鄧泰華加入智元機器人，任董事長ＣＥＯ

螞蟻集團招聘ＡＩ智能眼鏡專家，或布局ＡＩ智能眼鏡產品；螞蟻集團據報用國產芯片訓練ＡＩ

模型，成本降低２０％

駿利亨德森稱代理式ＡＩ將把ＡＩ浪潮帶至下一階段

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《其他消息》

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李家超明赴海南出席博鰲亞洲論壇年會

立法會８月暑期休會，１０﹒２２為本屆最後一次會議

盧寵茂明日公布公營醫療服務收費改革詳情，傳政府擬設封頂機制

許正宇稱引進家族辦公室目標料可超額完成

謝展寰稱積極推動綠色轉型，冀首座現代化垃圾焚化爐年底投運

陳美寶稱港深西部鐵路擬增設深圳灣站，冀下半年發邀請意向書

孫東稱海底光纜投產強化香港國際數據樞紐地位

鄧炳強去信《衛報》反對誹謗法院

陳茂波料香港可成為人工智能產業國際交流協作匯聚地

公立醫院收費檢討，消息指政府傾向設立「封頂」機制；傳急症室收費引入兩級制，非緊急病人

需付３００－４００元

勞福局副局長何啟明率人才辦訪問澳洲招攬人才

機管局表示三跑運作後首月飛機起降量３﹒３５萬，按年升１２﹒５％

中原十大屋苑周末錄８宗成交，按周跌２７％

屋宇署１月批出１４份建築圖則及１６份入伙紙

西營盤Ｔｈｅ Ｈｅｎｒｙ酒店╱服務式公寓放售

黃碧如料修訂公屋富戶政策可至少釋放數百個公屋單位

知名經濟學家洪灝將出任華福證券國際ＣＥＯ，駐香港工作

青衣羅傑承中學肇慶交流團爆急性腸胃炎，８人染諾如病毒

Ｃｏｌｄｐｌａｙ啟德演唱會印錯飛，楊永杰促售票公司考慮賠償

名匯證券遭證監會罰款５００萬元並暫時吊銷其負責人牌照

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