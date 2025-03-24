《日入而息》小米傳折讓配股籌逾４００億，王興減持理想套現７億

《今天重點》
＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
小米（０１８１０）據報折讓最多逾７％配股，籌最多４１２億元；小米傳折讓配股籌逾４００
億，張智威料股價最多調整５％，籲低吸
王興３月四度減持理想汽車（０２０１５）共６５０萬股，套現近７億
建滔集團（００１４８）全年純利按年跌２１％，末期息連特別息派１元
建滔積層板（０１８８８）全年純利按年升４６％，連特別息派５０仙
中石化（００３８６）指美關稅對集團影響可控，未來三年分紅比例不低於６５％
京東（０９６１８）在港提供家電商品一件包郵，推限時「買貴就賠」服務；京東外賣上線４０
天，日訂單量破１００萬
公立醫院收費檢討，消息指政府傾向設立「封頂」機制；傳急症室收費引入兩級制，非緊急病人
需付３００－４００元
蘋果宣布啟動第二期中國清潔能源基金，投資７﹒２億；庫克稱願為中美關係穩健可持續發展貢
獻力量
人行１３５０億逆回購利率持平，淨回籠３４６０億；人行預告續做４５００億ＭＬＦ，本月起
採新方式招標
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《即日市況》
＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
汽車家電爭氣，恒指全日跌轉升２１５點收報２３９０５兩萬四見阻
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《深滬股市》
＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬綜指收升０﹒１５％，成交縮量僅１﹒４５萬億
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元匯價》
＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美匯連續三天反彈，１０４關有阻力
歐元最新報１﹒０８４２╱４３，日圓最新報１４９﹒５５╱５７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司業績》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬杭甬（００５７６）去年純利按年升５﹒３％，息３８﹒５分人幣
建滔集團（００１４８）全年純利按年跌２１％，末期息連特別息派１元
金茂服務（００８１６）全年純利按年升１０﹒４％，息９﹒６港仙
建滔積層板（０１８８８）全年純利按年升４６％，連特別息派５０仙
雋思（０１４１２）全年純利升６１﹒２％至１﹒３億元，息１１仙
激成投資（００１８４）全年多賺１６﹒５％，末期息派０﹒０７元
致浩達控股（０１７０７）全年虧損收窄至１５８１萬元，不派息
科笛（０２４８７）全年虧損收窄至４﹒３億人幣，不派息
越疆（０２４３２）全年虧損收窄至９５３６﹒３萬人幣，不派息
博耳電力（０１６８５）全年純利升７﹒５％，連特息派２﹒４港仙
先瑞達（０６６６９）全年純利升２﹒６１倍，不派末期息
興證（０６０５８）全年純利升９８﹒１％，末期息０﹒０１元
康師傅控股（００３２２）全年純利升１９﹒８％，連特息派６６﹒２８分
賽迪顧問（０２１７６）料全年稅後利潤升２６％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司資訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
傳商湯（０００２０）聯合創始人徐冰辭職，公司澄清未收任何執董辭呈
京東（０９６１８）在港提供家電商品一件包郵，推限時「買貴就賠」服務；京東外賣上線４０
天，日訂單量破１００萬
南方東英９隻個股槓反ＥＴＦ上市，港交所：加強港ＥＴＰ市場地位；南方東英９隻美股個股槓
桿及反向ＥＴＦ今掛牌，追蹤英偉達巴郡等
國藥（０１０９９）趙炳祥稱醫療器械行業前景不樂觀，將持謹慎態度
工銀亞洲表示發現偽冒來電及短訊，已通知警方及金管局
希慎華懋攜手打造利園八期，無縫連接社區提升區內交通效率
帝國科技（００７７６）配售協議配售期延至下月底
長江生命科技（００７７５）恢復公眾持股量２５％要求
小米（０１８１０）據報折讓最多逾７％配股，籌最多４１２億元
中石化（００３８６）美國關稅對集團影響可控，
國華（００３７０）與南通市海門區海永鎮人民政府簽訂合作框架協議
恒隆地產（００１０１）訂八項核心行動以在２０５０年前實現淨零排放長期目標
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國企紅籌》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中飛租賃（０１８４８）完成集團第２００架飛機交付
中信國際電訊（０１８８３）與深信服達成策略合作，共建信創混合雲
光大環境（００２５７）申請註刪及建議發行不逾５０億人幣中期票據
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州民企》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
據報龍光（０３３８０）本周表決境內債務重組計劃
融創中國（０１８１３）據報清盤聆訊押後至４月２８日
京東物流（０２６１８）於柴灣增設逾萬呎營運中心，續增聘人手
綠城中國（０３９００）開市前競價時段極速停牌，涉董事辭任
佳兆業（０１６３８）離岸重組計劃據報獲香港法院批准
綠城中國（０３９００）開市前競價時段極速停牌，錄５宗成交股價無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中國要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
法國外長巴羅應王毅邀請本周四至五訪問中國
蘋果宣布啟動第二期中國清潔能源基金，投資７﹒２億；庫克稱願為中美關係穩健可持續發展貢
獻力量
健全涉企收費目錄清單，推進婚姻登記「全國通辦」
合肥市監局表示三隻羊整改符合要求，具備恢復經營條件
跨國藥企阿斯利康在京布局研發中心，投資２５億美元
龔正稱上海全力建設入境遊第一站，發展免稅退稅經濟
人行１３５０億逆回購利率持平，淨回籠３４６０億；人行預告續做４５００億ＭＬＦ，本月起
採新方式招標
人行貨幣政策委員會：加大調控強度，擇機降準降息
中證監表示堅決擁護黨中央對王會民進行紀律審查決定
涉嫌受賄、玩忽職守，北京原副市長高朋被提公訴
王文濤稱解決歐盟對華電動車反補貼案具重要意義
中國結算允許信用債ＥＴＦ試點開展交易所質押式回購
尚界擬４月１０日發布，或採用上汽增程系統方案
國家軍民融合產投基金二期公司成立，註冊資本六百億
首２月全國財收降１﹒６％，證券印花稅收入大增六成
財政部表示增中央本級投入，全力支持關鍵核心技術攻關；支持全方位擴大國內需求，大力提振
消費；今年財策要更加積極，持續用力、更加給力
個體工商戶等納入穩崗擴崗貸款範圍，最高可貸五千萬
富臨皇宮廣州越秀區分店３月底結業，內地僅剩３分店
上海豪宅近３年成交均價年均復合增速１５％
今年首２月廣東實際使用外資２３３億人幣，增近６％
新疆鋼鐵企業傳減產，八一鋼鐵表示粗鋼今起減產一成
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《寶島快訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收跌０﹒５％，台積電２納米將量產傳蘋果先採用
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國際要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
加拿大總理宣布提前舉行聯邦大選，於４月２８日舉行
土耳其政治動盪持續，當局禁止股票賣空，並放鬆回購
泰國總理佩通坦執政半年來，首次面對國會不信任動議
石破內閣支持率暴跌１２百分點，追貼岸田執政尾期
韓國總理韓悳洙彈劾案被駁回，韓悳洙重返代總統職位
美俄代表在沙特舉行新一輪討談，涉及黑海航運安全
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《外圍經濟》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新加坡核心通脹連續５個月放緩，食品及娛樂價格走低
美國證券交易委員會約５００名員工同意離職
谷歌承認技術錯誤，刪部分用戶地圖時間軸資料
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《大國博弈》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《金融時報》：大馬將收緊對英偉達晶片流向的管控
中國海關表示加強研判芬太尼走私風險，加大查驗力度
美調查華為中移動中電信等９家中企，涉規避營運限制
日本抗議中方聲明錯誤，外交部表示尊重彼此立場很正常
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《特朗普新政》
＝＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
摩通表示美國若將關稅與增值稅對等，美元恐大幅走強
法國據悉提議歐盟祭出最強大貿易工具反特朗普關稅
特朗普將撤銷超過５０萬在美移民的合法身份
特朗普深夜發文力挺特朗普幣，該幣一度上漲１０％
華府官員表示對等關稅刀刃或更多伸向「骯髒１５」
美國經濟數據引爭論，分析師對經濟走向意見分歧
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《發展論壇》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
何立峰分別會見美參議員戴安斯、新加坡淡馬錫林文興
奔馳寶馬堅定在華發展信心，一致表態將繼續投資中國
工行行長劉珺稱構建引領世界潮流的現代金融體系
渣打集團溫拓思稱中國經濟政策令人振奮，會持續投資
滙控艾橋智稱中國未來５年繼續推動全球經濟增長
畢馬威中國表示不斷為ＡＩ等領域發展提供創新服務方案
藍佛安稱今年真金白銀促消費，增養老補貼派育兒補貼
韓文秀稱提升居民收入，把文旅業發展成重要支柱產業
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《ＡＩ》
＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ｖｉｖｏ成立機器人ＬＡＢ，聚焦家庭場景機器人產品開發
同程旅行（００７８０）升級大模型並推出ＤｅｅｐＴｒｉｐ﹒ｃｏｍ
智元機器人完成新一輪融資，騰訊領投
百度北京舉辦ＡＩ開放日，對話式無代碼工具秒噠上線
華為前副總裁鄧泰華加入智元機器人，任董事長ＣＥＯ
螞蟻集團招聘ＡＩ智能眼鏡專家，或布局ＡＩ智能眼鏡產品；螞蟻集團據報用國產芯片訓練ＡＩ
模型，成本降低２０％
駿利亨德森稱代理式ＡＩ將把ＡＩ浪潮帶至下一階段
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《其他消息》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李家超明赴海南出席博鰲亞洲論壇年會
立法會８月暑期休會，１０﹒２２為本屆最後一次會議
盧寵茂明日公布公營醫療服務收費改革詳情，傳政府擬設封頂機制
許正宇稱引進家族辦公室目標料可超額完成
謝展寰稱積極推動綠色轉型，冀首座現代化垃圾焚化爐年底投運
陳美寶稱港深西部鐵路擬增設深圳灣站，冀下半年發邀請意向書
孫東稱海底光纜投產強化香港國際數據樞紐地位
鄧炳強去信《衛報》反對誹謗法院
陳茂波料香港可成為人工智能產業國際交流協作匯聚地
公立醫院收費檢討，消息指政府傾向設立「封頂」機制；傳急症室收費引入兩級制，非緊急病人
需付３００－４００元
勞福局副局長何啟明率人才辦訪問澳洲招攬人才
機管局表示三跑運作後首月飛機起降量３﹒３５萬，按年升１２﹒５％
中原十大屋苑周末錄８宗成交，按周跌２７％
屋宇署１月批出１４份建築圖則及１６份入伙紙
西營盤Ｔｈｅ Ｈｅｎｒｙ酒店╱服務式公寓放售
黃碧如料修訂公屋富戶政策可至少釋放數百個公屋單位
知名經濟學家洪灝將出任華福證券國際ＣＥＯ，駐香港工作
青衣羅傑承中學肇慶交流團爆急性腸胃炎，８人染諾如病毒
Ｃｏｌｄｐｌａｙ啟德演唱會印錯飛，楊永杰促售票公司考慮賠償
名匯證券遭證監會罰款５００萬元並暫時吊銷其負責人牌照
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇