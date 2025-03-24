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期貨新聞

24/03/2025 19:51

《日入而息》小米傳折讓配股籌逾４００億，王興減持理想套現７億

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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小米（０１８１０）據報折讓最多逾７％配股，籌最多４１２億元；小米傳折讓配股籌逾４００
億，張智威料股價最多調整５％，籲低吸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王興３月四度減持理想汽車（０２０１５）共６５０萬股，套現近７億　　　　　　　　　　　
建滔集團（００１４８）全年純利按年跌２１％，末期息連特別息派１元　　　　　　　　　　
建滔積層板（０１８８８）全年純利按年升４６％，連特別息派５０仙　　　　　　　　　　　
中石化（００３８６）指美關稅對集團影響可控，未來三年分紅比例不低於６５％　　　　　　
京東（０９６１８）在港提供家電商品一件包郵，推限時「買貴就賠」服務；京東外賣上線４０
天，日訂單量破１００萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公立醫院收費檢討，消息指政府傾向設立「封頂」機制；傳急症室收費引入兩級制，非緊急病人
需付３００－４００元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果宣布啟動第二期中國清潔能源基金，投資７﹒２億；庫克稱願為中美關係穩健可持續發展貢
獻力量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１３５０億逆回購利率持平，淨回籠３４６０億；人行預告續做４５００億ＭＬＦ，本月起
採新方式招標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　汽車家電爭氣，恒指全日跌轉升２１５點收報２３９０５兩萬四見阻
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　　　　　　　　　　《深滬股市》
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　　滬綜指收升０﹒１５％，成交縮量僅１﹒４５萬億
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　美匯連續三天反彈，１０４關有阻力　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０８４２╱４３，日圓最新報１４９﹒５５╱５７
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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滬杭甬（００５７６）去年純利按年升５﹒３％，息３８﹒５分人幣　　　　　　　　　　　　
建滔集團（００１４８）全年純利按年跌２１％，末期息連特別息派１元　　　　　　　　　　
金茂服務（００８１６）全年純利按年升１０﹒４％，息９﹒６港仙　　　　　　　　　　　　
建滔積層板（０１８８８）全年純利按年升４６％，連特別息派５０仙　　　　　　　　　　　
雋思（０１４１２）全年純利升６１﹒２％至１﹒３億元，息１１仙　　　　　　　　　　　　
激成投資（００１８４）全年多賺１６﹒５％，末期息派０﹒０７元　　　　　　　　　　　　
致浩達控股（０１７０７）全年虧損收窄至１５８１萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　
科笛（０２４８７）全年虧損收窄至４﹒３億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
越疆（０２４３２）全年虧損收窄至９５３６﹒３萬人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　
博耳電力（０１６８５）全年純利升７﹒５％，連特息派２﹒４港仙　　　　　　　　　　　　
先瑞達（０６６６９）全年純利升２﹒６１倍，不派末期息　　　　　　　　　　　　　　　　
興證（０６０５８）全年純利升９８﹒１％，末期息０﹒０１元　　　　　　　　　　　　　　
康師傅控股（００３２２）全年純利升１９﹒８％，連特息派６６﹒２８分　　　　　　　　　
賽迪顧問（０２１７６）料全年稅後利潤升２６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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傳商湯（０００２０）聯合創始人徐冰辭職，公司澄清未收任何執董辭呈　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）在港提供家電商品一件包郵，推限時「買貴就賠」服務；京東外賣上線４０
天，日訂單量破１００萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
南方東英９隻個股槓反ＥＴＦ上市，港交所：加強港ＥＴＰ市場地位；南方東英９隻美股個股槓
桿及反向ＥＴＦ今掛牌，追蹤英偉達巴郡等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國藥（０１０９９）趙炳祥稱醫療器械行業前景不樂觀，將持謹慎態度　　　　　　　　　　　
工銀亞洲表示發現偽冒來電及短訊，已通知警方及金管局　　　　　　　　　　　　　　　　　
希慎華懋攜手打造利園八期，無縫連接社區提升區內交通效率　　　　　　　　　　　　　　　
帝國科技（００７７６）配售協議配售期延至下月底　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長江生命科技（００７７５）恢復公眾持股量２５％要求　　　　　　　　　　　　　　　　　
小米（０１８１０）據報折讓最多逾７％配股，籌最多４１２億元　　　　　　　　　　　　　
中石化（００３８６）美國關稅對集團影響可控，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國華（００３７０）與南通市海門區海永鎮人民政府簽訂合作框架協議　　　　　　　　　　　
恒隆地產（００１０１）訂八項核心行動以在２０５０年前實現淨零排放長期目標　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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中飛租賃（０１８４８）完成集團第２００架飛機交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中信國際電訊（０１８８３）與深信服達成策略合作，共建信創混合雲　　　　　　　　　　　
光大環境（００２５７）申請註刪及建議發行不逾５０億人幣中期票據　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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據報龍光（０３３８０）本周表決境內債務重組計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
融創中國（０１８１３）據報清盤聆訊押後至４月２８日　　　　　　　　　　　　　　　　　
京東物流（０２６１８）於柴灣增設逾萬呎營運中心，續增聘人手　　　　　　　　　　　　　
綠城中國（０３９００）開市前競價時段極速停牌，涉董事辭任　　　　　　　　　　　　　　
佳兆業（０１６３８）離岸重組計劃據報獲香港法院批准　　　　　　　　　　　　　　　　　
綠城中國（０３９００）開市前競價時段極速停牌，錄５宗成交股價無升跌　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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法國外長巴羅應王毅邀請本周四至五訪問中國　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果宣布啟動第二期中國清潔能源基金，投資７﹒２億；庫克稱願為中美關係穩健可持續發展貢
獻力量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
健全涉企收費目錄清單，推進婚姻登記「全國通辦」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
合肥市監局表示三隻羊整改符合要求，具備恢復經營條件　　　　　　　　　　　　　　　　　
跨國藥企阿斯利康在京布局研發中心，投資２５億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
龔正稱上海全力建設入境遊第一站，發展免稅退稅經濟　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１３５０億逆回購利率持平，淨回籠３４６０億；人行預告續做４５００億ＭＬＦ，本月起
採新方式招標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行貨幣政策委員會：加大調控強度，擇機降準降息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監表示堅決擁護黨中央對王會民進行紀律審查決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
涉嫌受賄、玩忽職守，北京原副市長高朋被提公訴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王文濤稱解決歐盟對華電動車反補貼案具重要意義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國結算允許信用債ＥＴＦ試點開展交易所質押式回購　　　　　　　　　　　　　　　　　　
尚界擬４月１０日發布，或採用上汽增程系統方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家軍民融合產投基金二期公司成立，註冊資本六百億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首２月全國財收降１﹒６％，證券印花稅收入大增六成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部表示增中央本級投入，全力支持關鍵核心技術攻關；支持全方位擴大國內需求，大力提振
消費；今年財策要更加積極，持續用力、更加給力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
個體工商戶等納入穩崗擴崗貸款範圍，最高可貸五千萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富臨皇宮廣州越秀區分店３月底結業，內地僅剩３分店　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海豪宅近３年成交均價年均復合增速１５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今年首２月廣東實際使用外資２３３億人幣，增近６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新疆鋼鐵企業傳減產，八一鋼鐵表示粗鋼今起減產一成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收跌０﹒５％，台積電２納米將量產傳蘋果先採用　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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加拿大總理宣布提前舉行聯邦大選，於４月２８日舉行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
土耳其政治動盪持續，當局禁止股票賣空，並放鬆回購　　　　　　　　　　　　　　　　　　
泰國總理佩通坦執政半年來，首次面對國會不信任動議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石破內閣支持率暴跌１２百分點，追貼岸田執政尾期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
韓國總理韓悳洙彈劾案被駁回，韓悳洙重返代總統職位　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美俄代表在沙特舉行新一輪討談，涉及黑海航運安全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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新加坡核心通脹連續５個月放緩，食品及娛樂價格走低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國證券交易委員會約５００名員工同意離職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
谷歌承認技術錯誤，刪部分用戶地圖時間軸資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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《金融時報》：大馬將收緊對英偉達晶片流向的管控　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國海關表示加強研判芬太尼走私風險，加大查驗力度　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美調查華為中移動中電信等９家中企，涉規避營運限制　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本抗議中方聲明錯誤，外交部表示尊重彼此立場很正常　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《特朗普新政》　
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摩通表示美國若將關稅與增值稅對等，美元恐大幅走強　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法國據悉提議歐盟祭出最強大貿易工具反特朗普關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普將撤銷超過５０萬在美移民的合法身份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普深夜發文力挺特朗普幣，該幣一度上漲１０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華府官員表示對等關稅刀刃或更多伸向「骯髒１５」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國經濟數據引爭論，分析師對經濟走向意見分歧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《發展論壇》　
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何立峰分別會見美參議員戴安斯、新加坡淡馬錫林文興　　　　　　　　　　　　　　　　　　
奔馳寶馬堅定在華發展信心，一致表態將繼續投資中國　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工行行長劉珺稱構建引領世界潮流的現代金融體系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打集團溫拓思稱中國經濟政策令人振奮，會持續投資　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滙控艾橋智稱中國未來５年繼續推動全球經濟增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
畢馬威中國表示不斷為ＡＩ等領域發展提供創新服務方案　　　　　　　　　　　　　　　　　
藍佛安稱今年真金白銀促消費，增養老補貼派育兒補貼　　　　　　　　　　　　　　　　　　
韓文秀稱提升居民收入，把文旅業發展成重要支柱產業　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ＡＩ》　
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ｖｉｖｏ成立機器人ＬＡＢ，聚焦家庭場景機器人產品開發　　　　　　　　　　　　　　　　
同程旅行（００７８０）升級大模型並推出ＤｅｅｐＴｒｉｐ﹒ｃｏｍ　　　　　　　　　　　
智元機器人完成新一輪融資，騰訊領投　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百度北京舉辦ＡＩ開放日，對話式無代碼工具秒噠上線　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華為前副總裁鄧泰華加入智元機器人，任董事長ＣＥＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
螞蟻集團招聘ＡＩ智能眼鏡專家，或布局ＡＩ智能眼鏡產品；螞蟻集團據報用國產芯片訓練ＡＩ
模型，成本降低２０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
駿利亨德森稱代理式ＡＩ將把ＡＩ浪潮帶至下一階段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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李家超明赴海南出席博鰲亞洲論壇年會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立法會８月暑期休會，１０﹒２２為本屆最後一次會議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂明日公布公營醫療服務收費改革詳情，傳政府擬設封頂機制　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱引進家族辦公室目標料可超額完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
謝展寰稱積極推動綠色轉型，冀首座現代化垃圾焚化爐年底投運　　　　　　　　　　　　　　
陳美寶稱港深西部鐵路擬增設深圳灣站，冀下半年發邀請意向書　　　　　　　　　　　　　　
孫東稱海底光纜投產強化香港國際數據樞紐地位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄧炳強去信《衛報》反對誹謗法院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波料香港可成為人工智能產業國際交流協作匯聚地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公立醫院收費檢討，消息指政府傾向設立「封頂」機制；傳急症室收費引入兩級制，非緊急病人
需付３００－４００元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
勞福局副局長何啟明率人才辦訪問澳洲招攬人才　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機管局表示三跑運作後首月飛機起降量３﹒３５萬，按年升１２﹒５％　　　　　　　　　　　
中原十大屋苑周末錄８宗成交，按周跌２７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
屋宇署１月批出１４份建築圖則及１６份入伙紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
西營盤Ｔｈｅ　Ｈｅｎｒｙ酒店╱服務式公寓放售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃碧如料修訂公屋富戶政策可至少釋放數百個公屋單位　　　　　　　　　　　　　　　　　　
知名經濟學家洪灝將出任華福證券國際ＣＥＯ，駐香港工作　　　　　　　　　　　　　　　　
青衣羅傑承中學肇慶交流團爆急性腸胃炎，８人染諾如病毒　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｃｏｌｄｐｌａｙ啟德演唱會印錯飛，楊永杰促售票公司考慮賠償　　　　　　　　　　　　　
名匯證券遭證監會罰款５００萬元並暫時吊銷其負責人牌照　　　　　　　　　　　　　　　　
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