《外圍焦點》美聯儲理事發表演講，美國公布新屋銷售等數據

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普宣稱，或減免計劃於４月２日徵收的部分對等

關稅，刺激美股昨日（２４日）大漲。道指升５９７﹒９７點或１﹒４２％，報

４２５８３﹒３２點；標普５００指數升１００﹒０１點或１﹒７６％，報５７６７﹒５７點；

納指升４０４﹒５４點或２﹒２７％，報１８１８８﹒５９點。港股方面，恆生指數收市報

２３３４４，跌５６１點或２﹒３％，成交２８５３億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：４０ｐｍ，美聯儲理事庫格勒就「經濟前景與企

業家精神」發表演講。９：０５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在該行舉行的會議上致開

幕詞。



數據方面，今日５：００ｐｍ，德國公布３月ＩＦＯ－企業信心指數，料由８５﹒２升至

８６﹒７。今晚９：００ｐｍ，美國公布１月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價

指數，經季節調整月率升幅料由０﹒５２％收窄至０﹒４％。１０：００ｐｍ，美國公布２月新

屋銷售，料由６５﹒７萬升至６８萬，月率料由下滑１０﹒５％改善至升３﹒５％。



在美國，今日公布業績的公司有：亞朵集團（ＵＳ﹒ＡＴＡＴ）、阿特斯太陽能

（ＵＳ﹒ＣＳＩＱ）、特海國際（ＵＳ﹒ＨＤＬ）、諾亞財富（ＵＳ﹒ＮＯＡＨ）、雲米科技

（ＵＳ﹒ＶＩＯＴ）、一起教育（ＵＳ﹒ＹＱ）等。（ｗａ）

