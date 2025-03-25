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期貨新聞

25/03/2025 17:16

《外圍焦點》美聯儲理事發表演講，美國公布新屋銷售等數據

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普宣稱，或減免計劃於４月２日徵收的部分對等
關稅，刺激美股昨日（２４日）大漲。道指升５９７﹒９７點或１﹒４２％，報
４２５８３﹒３２點；標普５００指數升１００﹒０１點或１﹒７６％，報５７６７﹒５７點；
納指升４０４﹒５４點或２﹒２７％，報１８１８８﹒５９點。港股方面，恆生指數收市報
２３３４４，跌５６１點或２﹒３％，成交２８５３億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：４０ｐｍ，美聯儲理事庫格勒就「經濟前景與企
業家精神」發表演講。９：０５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在該行舉行的會議上致開
幕詞。
　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，德國公布３月ＩＦＯ－企業信心指數，料由８５﹒２升至
８６﹒７。今晚９：００ｐｍ，美國公布１月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價
指數，經季節調整月率升幅料由０﹒５２％收窄至０﹒４％。１０：００ｐｍ，美國公布２月新
屋銷售，料由６５﹒７萬升至６８萬，月率料由下滑１０﹒５％改善至升３﹒５％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：亞朵集團（ＵＳ﹒ＡＴＡＴ）、阿特斯太陽能
（ＵＳ﹒ＣＳＩＱ）、特海國際（ＵＳ﹒ＨＤＬ）、諾亞財富（ＵＳ﹒ＮＯＡＨ）、雲米科技
（ＵＳ﹒ＶＩＯＴ）、一起教育（ＵＳ﹒ＹＱ）等。（ｗａ）

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