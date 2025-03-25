期指低開３５９點報２３６０９，國指期貨跌１５１點報８７２８

《經濟通通訊社２５日專訊》期指低開３５９點報２３６０９，國指期貨低開１５１點報
８７２８，科指期貨低開１１８點報５６３９。
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25/03/2025 09:15
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25/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３５７５７張減逾五萬五張
25/03/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１４９３４張，減７７８５張
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