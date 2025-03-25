即月期指最後交易價２３３４４跌６２４點，平水

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２３３４４，跌６２４點，平水，暫成交
１２９８８５張。即月國指期貨最後交易價８６１４，跌２６５點，低水２點，暫成交
１８８４９３張。另外，即月科指期貨最後交易價５４９９，跌２５８點，低水１９點，暫成交
１８４２６４張。
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25/03/2025 16:31
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下一篇新聞︰25/03/2025 15:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８０５﹒８跌９﹒７點
25/03/2025 09:15 期指低開３５９點報２３６０９，國指期貨跌１５１點報８７２８
25/03/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８１２﹒３跌３﹒３點
25/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５６８８５張，減逾萬四張
25/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３５７５７張減逾五萬五張
25/03/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１４９３４張，減７７８５張
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