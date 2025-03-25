即月期指最後交易價２３３４４跌６２４點，平水

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指最後交易價２３３４４，跌６２４點，平水，暫成交

１２９８８５張。即月國指期貨最後交易價８６１４，跌２６５點，低水２點，暫成交

１８８４９３張。另外，即月科指期貨最後交易價５４９９，跌２５８點，低水１９點，暫成交

１８４２６４張。

