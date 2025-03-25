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25/03/2025 19:30

《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，蒙牛國壽中行中銀香港公布業績

　　《經濟通通訊社２５日專訊》英國公布ＣＰＩ，及蒙牛國壽中行中銀香港公布業績，料為周
三（２６日）市場焦點。
　
＊英國財政大臣公布半年度財政預估，美國公布耐用品訂單＊
　
　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議（線上）。本港時間周三
晚６：００ｐｍ，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛接受下議院金融委員會關於經濟的質詢。
８：３０ｐｍ，英國財政大臣里夫斯公布半年度財政預估。１０：００ｐｍ，明尼亞波利斯聯邦
儲備銀行總裁卡什卡利主持「美聯儲傾聽」對話，內容涉及勞動力市場狀況、通脹以及美聯儲如
何溝通和傳導貨幣政策。
　
　　數據方面，周三（２６日）８：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布２月消費者物價指
數，年率升幅料維持於２﹒５％。１：００ｐｍ，日本公布１月同時指標；１月領先指標。
３：００ｐｍ，英國公布２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒１％改善至升０﹒５％，年率
升幅料維持於３％；２月核心消費者物價指數年率升幅料由３﹒７％收窄至３﹒６％。
５：３０ｐｍ，英國公布１月房價指數。８：３０ｐｍ，美國公布２月耐用品訂單，料由
３﹒２％逆轉至下滑１％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：商湯－Ｗ（０００２０）、北控水務集團（００３７１）
、蒙牛乳業（０２３１９）、中銀香港（０２３８８）、中國人壽（０２６２８）、新奧能源
（０２６８８）、華潤醫藥（０３３２０）、中國銀行（０３９８８）等。（ｗａ）

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