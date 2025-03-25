《日入而息》蔡崇信稱ＡＩ數據中心建設現泡沫，快手上季多賺８％

《今天重點》
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滙控杜嘉祺稱全球化重構，香港有望加強國金中心地位；滙控艾橋智稱深耕亞洲和中東市場，押
注投資銀行業務；祁斌稱香港資本市場復甦，倡進一步改革確保健康發展；陳國基稱香港經濟增
長具韌性，投資者信心正在回歸；陳茂波稱香港將會繼續保持聯匯制度，對金融穩定重要
阿里蔡崇信稱ＡＩ數據中心建設現泡沫，許多投資都是重複
Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ稱特斯拉股價可見二千六美元
港交所（００３８８）陳翊庭稱北水南下佔日均成交量比重愈來愈大
快手（０１０２４）去年第四季經調整淨利潤升７﹒８％，略勝預期
中國電信（００７２８）全年純利按年升８﹒４％，息９﹒２７分人幣；中電信指已完成ＡＩ體
系化布局，今年算力資本支出預估增逾兩成
恒安國際（０１０４４）全年純利跌１８％至２３億人幣，息０﹒７元；恒安國際料紙巾虧損不
會持續，今年木漿價格平穩
藥明生物（０２２６９）全年純利跌１﹒３％至３３﹒６億人幣，不派息
萬洲國際（００２８８）去年生物公允價值調整前純利升１﹒４倍，息增至４０港仙
中海油服（０２８８３）全年純利升４﹒１％，派息２３﹒０６分人幣
本港２月出口升１５﹒４％進口升１１﹒８％，遠勝預期
博鰲論壇２５至２８日登場，丁薛祥２７日出席開幕式；報告指ＲＣＥＰ區域內去年貿易總額同
比增長約３％；中國仍然是製造業全球價值鏈的中心；亞太地區去年零售電子商務增速達８﹒４
％；全球外資對亞洲經濟體的依賴程度在波動中上升；共同打造有韌性區域金融網絡是合作重要
方向；料今年亞洲加權實際ＧＤＰ增長率為４﹒５％；秘書長張軍稱亞洲經濟體是支撐世界經濟
的重要基石；ｖｉｖｏ宣布已成立機器人實驗室，主攻消費級市場
何立峰會見黑石董事長蘇世民，歡迎美企深化對華合作；王文濤晤蘋果、高通、嘉吉高管，冀繼
續投資深耕中國；外交部呼籲美方停止干涉委內瑞拉內政
急症室收費加至４００元危殆危急免費，普通科門診每次１５０元
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《即日市況》
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恒指收跌５６１點報２３３４４狠穿２０天線，獲利心態湧北水難救
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《深滬股市》
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滬綜指平收，成交１﹒２６萬億近三個月低
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《美元匯價》
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美匯２０天線１０４﹒４是初步阻力
歐元最新報１﹒０８０３╱０５，日圓最新報１５０﹒４３╱４４
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《公司業績》
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中糧家佳康（０１６１０）全年虧轉盈５﹒４億人幣，不派息
中化化肥（００２９７）全年純利升約七成，派息０﹒０５７１港元
中國食品（００５０６）全年純利升３﹒４％，息０﹒１５３元
雅迪控股（０１５８５）全年純利跌５１﹒８％，連特息派４５港仙
光大環境（００２５７）全年純利跌２３﹒８％，派息９仙
恒安國際（０１０４４）全年純利跌１８％至２３億人幣，息０﹒７元
萬洲國際（００２８８）去年生物公允價值調整前純利升１﹒４倍，息增至４０港仙
永安（００２８９）全年盈轉虧９﹒２億元，末期息５３仙
中國金茂（００８１７）去年扭虧賺１０﹒６５億人幣，派息３港仙
中海油服（０２８８３）全年純利升４﹒１％，派息２３﹒０６分人幣
鴻興印刷集團（００４５０）去年盈轉虧４３３６﹒４萬元，末期息連特息９仙
中國電信（００７２８）全年純利按年升８﹒４％，息９﹒２７分人幣
中廣核新能源（０１８１１）去年少賺７﹒３％，息１﹒４４５美仙
北控城市資源（０３７１８）全年少賺９１％至２５６９萬人幣，末期息１﹒３港仙
藥明生物（０２２６９）全年純利跌１﹒３％至３３﹒６億人幣，不派息
申洲國際（０２３１３）全年純利升３６﹒９％至６２﹒４億人幣，息１﹒２８港元
元征科技（０２４８８）全年多賺１倍至３﹒４億人幣，息４５分人幣
信德集團（００２４２）全年虧損擴大至８﹒２億元，不派息
ＥＳＲ（０１８２１）全年盈轉虧７億美元，不派息
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《公司資訊》
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恒安國際（０１０４４）去年毛利跌近９％，料今年回穩
小米（０１８１０）配售據報獲數倍超額認購
港鐵（０００６６）５月起輕鐵試行「貓狗同行」，為期兩個月
赤峰黃金（０６６９３）因子公司停產信息披露延遲遭監管警示
螞蟻推出百靈輕量版、增強版，性能達行業領先水平；阿里雲面向全球頂尖高校啟動近年最大規
模ＡＩ人才招聘
京東（０９６１８）據報入局具身智能側重家用場景，已設相關業務部門
李書福戴旗下魅族智能眼鏡演講稱吉利（００１７５）將加大投資上海
Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下兩隻ＡＲＫ基金買入百度ＡＤＲ
中渝置地（０１２２４）暫不再作收購考慮，對內地樓市前景未感樂觀
傳越秀房託（００４０５）考慮發行１０億人民幣點心債
騰訊（００７００）ＱＱ短視頻業務４月２日起不再支持用戶發布個人作品等功能
阿聯酋航空全新升級波音７７７客機，陸續在香港及其他７航點服務
長實（０１１１３）油塘親海駅兩期共套現逾５８億元
快手（０１０２４）去年第四季經調整淨利潤升７﹒８％，略勝預期
勵晶太平洋（００５７５）向國家藥監局提交新藥申請
中國智能科技（００４６４）正與潛在業務夥伴就成立一家合營公司進行討論
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《國企紅籌》
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中國電信（００７２８）劉穎獲委任為執行副總裁
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《神州民企》
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富力地產（０２７７７）遭廣州天河區法院列入失信被執行人名單
遠大住工（０２１６３）執董石東紅停職，任命代行行政總裁與財務負責人，續停牌
復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ７９注射液臨床試驗申請獲國家藥品監督管理局批准
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《中國要聞》
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王毅晤葡國外長稱拓展項目投資、創新研發等領域合作；李雲澤會見黑石董事長蘇世民，就在華
投資等交流
商務部將出台離境退稅針對性措施，增退稅商店數量；正加緊編制汽車流通消費改革試點工作方
案；摸排外貿企業內銷需求，建外貿優品企業名單
建行前副行長李運獲任命為廣東省副省長
２月全國銷售彩票增１５％，去年同期春節休市基數低
監管要求券商重視「打假」，加強監測冒名行騙情況
促消費加碼，中國傳考慮將服務業納入補貼計劃
人行３７７９億逆回購利率持平，投放１０４６億元；申萬宏源指ＭＬＦ美式招標改革，中長期
影響或偏中性
福田口岸單日客流刷今年新高，蓮塘出入境人次再創紀錄
《反外國制裁法》實施，強化執行，可凍結知識產權
修訂後《保障中小企業款項支付條例》６月起施行
濱江集團５２億拿下杭州一地塊，樓面價刷新紀錄
北京萬達文化產業集團全數８０億元股權被法院凍結
上海徐家匯突破３０℃，９２年來最早出現３字頭高溫
博鰲論壇２５至２８日登場，丁薛祥２７日出席開幕式；報告指ＲＣＥＰ區域內去年貿易總額同
比增長約３％；中國仍然是製造業全球價值鏈的中心；亞太地區去年零售電子商務增速達８﹒４
％；全球外資對亞洲經濟體的依賴程度在波動中上升；共同打造有韌性區域金融網絡是合作重要
方向；料今年亞洲加權實際ＧＤＰ增長率為４﹒５％；秘書長張軍稱亞洲經濟體是支撐世界經濟
的重要基石；ｖｉｖｏ宣布已成立機器人實驗室，主攻消費級市場
無錫４月２４－２６日舉行內地首屆具身智能機器人運動會；施羅德指ＡＩ仍是強大投資主題，
惟須監控發展及謹守規範
ＤｅｅｐＳｅｅｋ發布Ｖ３模型更新，編程能力再進化
抖音表示自稱客服宣稱扣費「１００％是騙子」
蘋果ＣＯＯ訪立訊精密零組件廠表示繼續在華大規模投資
聯邦快遞表示持續投資布局廣東，加快建設華南操作中心
英雄遊戲研發總部項目落地上海，投資１４億
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒７５％，報２２２７３﹒１９點
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《大國博弈》
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何立峰會見黑石董事長蘇世民，歡迎美企深化對華合作；王文濤晤蘋果、高通、嘉吉高管，冀繼
續投資深耕中國；外交部呼籲美方停止干涉委內瑞拉內政
美思明智稱中國已釋放所有北京辦公室被拘兩年的員工
日本周六起對中國石墨電極徵９５﹒２％臨時反傾銷稅
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《外圍經濟》
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土耳其將雞蛋出口稅提高３倍，以保障國內市場供應
日本央行１月會議紀要指特朗普上台後金融市場穩定；共同社指日本首相石破茂計劃採取強力措
施來緩解通脹
歐洲天然氣期貨收復失地，俄美就烏克蘭問題進行談判；歐洲股市下挫，圍繞美國關稅措施樂觀
情緒消退
聯儲局博斯蒂克稱今年料僅減息一次；多家分析機構發表樂觀預期，稱美股最糟糕階段已結束
美參議員促白宮延長ＴｉｋＴｏｋ出售期限至１０月
Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ擬向美國員工推自願離職計劃
百仕通總裁警告投資者，不要對關稅消息做倉促決定
福士汽車及寶馬２月歐洲電動車銷量超越特斯拉
三星電子聯席ＣＥＯ韓宗熙猝死，上周曾向股東道歉
Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ稱特斯拉股價可見二千六美元
小麥期貨下跌，受美元上漲及對美國出口擔憂影響
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《國際要聞》
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美國延長對雪佛龍結束委內瑞拉業務的最後期限
美防長展開任內首次亞太之行，料迫日本加防衛費
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《其他消息》
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林定國明赴北京，將拜訪港澳辦匯報主要政策措施進展
急症室收費加至４００元危殆危急免費，普通科門診每次１５０元
鄧炳強與泰國旅遊警察局長會面，雙方情報交流冀盡快救出被困港人
陳浩濂稱本港多管齊下培育及吸引人才投身金融科技業
滙控杜嘉祺稱全球化重構，香港有望加強國金中心地位；滙控艾橋智稱深耕亞洲和中東市場，押
注投資銀行業務；祁斌稱香港資本市場復甦，倡進一步改革確保健康發展；蔡崇信稱ＡＩ數據中
心建設現泡沫，許多投資都是重複；陳國基稱香港經濟增長具韌性，投資者信心正在回歸；陳茂
波稱香港將會繼續保持聯匯制度，對金融穩定重要；陳茂波稱ＡＩ為綠色轉型帶來龐大機遇；港
交所陳翊庭稱北水南下佔日均成交量比重愈來愈大
積金評級料３月人均賺１１００元，年內暫賺１﹒２萬
本港２月出口升１５﹒４％進口升１１﹒８％，遠勝預期
區域法院就三宗組織嚴密的「唱高散貨」案件定出審訊日期
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