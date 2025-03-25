  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

25/03/2025 19:28

《日入而息》蔡崇信稱ＡＩ數據中心建設現泡沫，快手上季多賺８％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滙控杜嘉祺稱全球化重構，香港有望加強國金中心地位；滙控艾橋智稱深耕亞洲和中東市場，押
注投資銀行業務；祁斌稱香港資本市場復甦，倡進一步改革確保健康發展；陳國基稱香港經濟增
長具韌性，投資者信心正在回歸；陳茂波稱香港將會繼續保持聯匯制度，對金融穩定重要　　　
阿里蔡崇信稱ＡＩ數據中心建設現泡沫，許多投資都是重複　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ稱特斯拉股價可見二千六美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）陳翊庭稱北水南下佔日均成交量比重愈來愈大　　　　　　　　　　　　
快手（０１０２４）去年第四季經調整淨利潤升７﹒８％，略勝預期　　　　　　　　　　　　
中國電信（００７２８）全年純利按年升８﹒４％，息９﹒２７分人幣；中電信指已完成ＡＩ體
系化布局，今年算力資本支出預估增逾兩成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒安國際（０１０４４）全年純利跌１８％至２３億人幣，息０﹒７元；恒安國際料紙巾虧損不
會持續，今年木漿價格平穩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
藥明生物（０２２６９）全年純利跌１﹒３％至３３﹒６億人幣，不派息　　　　　　　　　　
萬洲國際（００２８８）去年生物公允價值調整前純利升１﹒４倍，息增至４０港仙　　　　　
中海油服（０２８８３）全年純利升４﹒１％，派息２３﹒０６分人幣　　　　　　　　　　　
本港２月出口升１５﹒４％進口升１１﹒８％，遠勝預期　　　　　　　　　　　　　　　　　
博鰲論壇２５至２８日登場，丁薛祥２７日出席開幕式；報告指ＲＣＥＰ區域內去年貿易總額同
比增長約３％；中國仍然是製造業全球價值鏈的中心；亞太地區去年零售電子商務增速達８﹒４
％；全球外資對亞洲經濟體的依賴程度在波動中上升；共同打造有韌性區域金融網絡是合作重要
方向；料今年亞洲加權實際ＧＤＰ增長率為４﹒５％；秘書長張軍稱亞洲經濟體是支撐世界經濟
的重要基石；ｖｉｖｏ宣布已成立機器人實驗室，主攻消費級市場　　　　　　　　　　　　　
何立峰會見黑石董事長蘇世民，歡迎美企深化對華合作；王文濤晤蘋果、高通、嘉吉高管，冀繼
續投資深耕中國；外交部呼籲美方停止干涉委內瑞拉內政　　　　　　　　　　　　　　　　　
急症室收費加至４００元危殆危急免費，普通科門診每次１５０元　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指收跌５６１點報２３３４４狠穿２０天線，獲利心態湧北水難救
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　《深滬股市》
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指平收，成交１﹒２６萬億近三個月低
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美匯２０天線１０４﹒４是初步阻力　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０８０３╱０５，日圓最新報１５０﹒４３╱４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中糧家佳康（０１６１０）全年虧轉盈５﹒４億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
中化化肥（００２９７）全年純利升約七成，派息０﹒０５７１港元　　　　　　　　　　　　
中國食品（００５０６）全年純利升３﹒４％，息０﹒１５３元　　　　　　　　　　　　　　
雅迪控股（０１５８５）全年純利跌５１﹒８％，連特息派４５港仙　　　　　　　　　　　　
光大環境（００２５７）全年純利跌２３﹒８％，派息９仙　　　　　　　　　　　　　　　　
恒安國際（０１０４４）全年純利跌１８％至２３億人幣，息０﹒７元　　　　　　　　　　　
萬洲國際（００２８８）去年生物公允價值調整前純利升１﹒４倍，息增至４０港仙　　　　　
永安（００２８９）全年盈轉虧９﹒２億元，末期息５３仙　　　　　　　　　　　　　　　　
中國金茂（００８１７）去年扭虧賺１０﹒６５億人幣，派息３港仙　　　　　　　　　　　　
中海油服（０２８８３）全年純利升４﹒１％，派息２３﹒０６分人幣　　　　　　　　　　　
鴻興印刷集團（００４５０）去年盈轉虧４３３６﹒４萬元，末期息連特息９仙　　　　　　　
中國電信（００７２８）全年純利按年升８﹒４％，息９﹒２７分人幣　　　　　　　　　　　
中廣核新能源（０１８１１）去年少賺７﹒３％，息１﹒４４５美仙　　　　　　　　　　　　
北控城市資源（０３７１８）全年少賺９１％至２５６９萬人幣，末期息１﹒３港仙　　　　　
藥明生物（０２２６９）全年純利跌１﹒３％至３３﹒６億人幣，不派息　　　　　　　　　　
申洲國際（０２３１３）全年純利升３６﹒９％至６２﹒４億人幣，息１﹒２８港元　　　　　
元征科技（０２４８８）全年多賺１倍至３﹒４億人幣，息４５分人幣　　　　　　　　　　　
信德集團（００２４２）全年虧損擴大至８﹒２億元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
ＥＳＲ（０１８２１）全年盈轉虧７億美元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒安國際（０１０４４）去年毛利跌近９％，料今年回穩　　　　　　　　　　　　　　　　　
小米（０１８１０）配售據報獲數倍超額認購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）５月起輕鐵試行「貓狗同行」，為期兩個月　　　　　　　　　　　　　　
赤峰黃金（０６６９３）因子公司停產信息披露延遲遭監管警示　　　　　　　　　　　　　　
螞蟻推出百靈輕量版、增強版，性能達行業領先水平；阿里雲面向全球頂尖高校啟動近年最大規
模ＡＩ人才招聘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）據報入局具身智能側重家用場景，已設相關業務部門　　　　　　　　　　
李書福戴旗下魅族智能眼鏡演講稱吉利（００１７５）將加大投資上海　　　　　　　　　　　
Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ旗下兩隻ＡＲＫ基金買入百度ＡＤＲ　　　　　　　　　　　　　　　
中渝置地（０１２２４）暫不再作收購考慮，對內地樓市前景未感樂觀　　　　　　　　　　　
傳越秀房託（００４０５）考慮發行１０億人民幣點心債　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）ＱＱ短視頻業務４月２日起不再支持用戶發布個人作品等功能　　　　　　
阿聯酋航空全新升級波音７７７客機，陸續在香港及其他７航點服務　　　　　　　　　　　　
長實（０１１１３）油塘親海駅兩期共套現逾５８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
快手（０１０２４）去年第四季經調整淨利潤升７﹒８％，略勝預期　　　　　　　　　　　　
勵晶太平洋（００５７５）向國家藥監局提交新藥申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國智能科技（００４６４）正與潛在業務夥伴就成立一家合營公司進行討論　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國電信（００７２８）劉穎獲委任為執行副總裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　富力地產（０２７７７）遭廣州天河區法院列入失信被執行人名單　　　　　　　　
　　遠大住工（０２１６３）執董石東紅停職，任命代行行政總裁與財務負責人，續停牌
　　復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ７９注射液臨床試驗申請獲國家藥品監督管理局批准
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
王毅晤葡國外長稱拓展項目投資、創新研發等領域合作；李雲澤會見黑石董事長蘇世民，就在華
投資等交流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部將出台離境退稅針對性措施，增退稅商店數量；正加緊編制汽車流通消費改革試點工作方
案；摸排外貿企業內銷需求，建外貿優品企業名單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建行前副行長李運獲任命為廣東省副省長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２月全國銷售彩票增１５％，去年同期春節休市基數低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
監管要求券商重視「打假」，加強監測冒名行騙情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
促消費加碼，中國傳考慮將服務業納入補貼計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行３７７９億逆回購利率持平，投放１０４６億元；申萬宏源指ＭＬＦ美式招標改革，中長期
影響或偏中性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福田口岸單日客流刷今年新高，蓮塘出入境人次再創紀錄　　　　　　　　　　　　　　　　　
《反外國制裁法》實施，強化執行，可凍結知識產權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
修訂後《保障中小企業款項支付條例》６月起施行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
濱江集團５２億拿下杭州一地塊，樓面價刷新紀錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京萬達文化產業集團全數８０億元股權被法院凍結　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海徐家匯突破３０℃，９２年來最早出現３字頭高溫　　　　　　　　　　　　　　　　　　
博鰲論壇２５至２８日登場，丁薛祥２７日出席開幕式；報告指ＲＣＥＰ區域內去年貿易總額同
比增長約３％；中國仍然是製造業全球價值鏈的中心；亞太地區去年零售電子商務增速達８﹒４
％；全球外資對亞洲經濟體的依賴程度在波動中上升；共同打造有韌性區域金融網絡是合作重要
方向；料今年亞洲加權實際ＧＤＰ增長率為４﹒５％；秘書長張軍稱亞洲經濟體是支撐世界經濟
的重要基石；ｖｉｖｏ宣布已成立機器人實驗室，主攻消費級市場　　　　　　　　　　　　　
無錫４月２４－２６日舉行內地首屆具身智能機器人運動會；施羅德指ＡＩ仍是強大投資主題，
惟須監控發展及謹守規範　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＤｅｅｐＳｅｅｋ發布Ｖ３模型更新，編程能力再進化　　　　　　　　　　　　　　　　　　
抖音表示自稱客服宣稱扣費「１００％是騙子」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果ＣＯＯ訪立訊精密零組件廠表示繼續在華大規模投資　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯邦快遞表示持續投資布局廣東，加快建設華南操作中心　　　　　　　　　　　　　　　　　
英雄遊戲研發總部項目落地上海，投資１４億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收升０﹒７５％，報２２２７３﹒１９點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
何立峰會見黑石董事長蘇世民，歡迎美企深化對華合作；王文濤晤蘋果、高通、嘉吉高管，冀繼
續投資深耕中國；外交部呼籲美方停止干涉委內瑞拉內政　　　　　　　　　　　　　　　　　
美思明智稱中國已釋放所有北京辦公室被拘兩年的員工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本周六起對中國石墨電極徵９５﹒２％臨時反傾銷稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
土耳其將雞蛋出口稅提高３倍，以保障國內市場供應　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本央行１月會議紀要指特朗普上台後金融市場穩定；共同社指日本首相石破茂計劃採取強力措
施來緩解通脹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐洲天然氣期貨收復失地，俄美就烏克蘭問題進行談判；歐洲股市下挫，圍繞美國關稅措施樂觀
情緒消退　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯儲局博斯蒂克稱今年料僅減息一次；多家分析機構發表樂觀預期，稱美股最糟糕階段已結束　
美參議員促白宮延長ＴｉｋＴｏｋ出售期限至１０月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ擬向美國員工推自願離職計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百仕通總裁警告投資者，不要對關稅消息做倉促決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福士汽車及寶馬２月歐洲電動車銷量超越特斯拉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三星電子聯席ＣＥＯ韓宗熙猝死，上周曾向股東道歉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ稱特斯拉股價可見二千六美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小麥期貨下跌，受美元上漲及對美國出口擔憂影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美國延長對雪佛龍結束委內瑞拉業務的最後期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美防長展開任內首次亞太之行，料迫日本加防衛費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
林定國明赴北京，將拜訪港澳辦匯報主要政策措施進展　　　　　　　　　　　　　　　　　　
急症室收費加至４００元危殆危急免費，普通科門診每次１５０元　　　　　　　　　　　　　
鄧炳強與泰國旅遊警察局長會面，雙方情報交流冀盡快救出被困港人　　　　　　　　　　　　
陳浩濂稱本港多管齊下培育及吸引人才投身金融科技業　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滙控杜嘉祺稱全球化重構，香港有望加強國金中心地位；滙控艾橋智稱深耕亞洲和中東市場，押
注投資銀行業務；祁斌稱香港資本市場復甦，倡進一步改革確保健康發展；蔡崇信稱ＡＩ數據中
心建設現泡沫，許多投資都是重複；陳國基稱香港經濟增長具韌性，投資者信心正在回歸；陳茂
波稱香港將會繼續保持聯匯制度，對金融穩定重要；陳茂波稱ＡＩ為綠色轉型帶來龐大機遇；港
交所陳翊庭稱北水南下佔日均成交量比重愈來愈大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
積金評級料３月人均賺１１００元，年內暫賺１﹒２萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港２月出口升１５﹒４％進口升１１﹒８％，遠勝預期　　　　　　　　　　　　　　　　　
區域法院就三宗組織嚴密的「唱高散貨」案件定出審訊日期　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）

《說說心理話》遺體修復師分享入行過程！初入行有冇心理壓力？「無言老師」計劃推行初衷？► 即睇

返回期貨新聞

上一篇新聞︰25/03/2025 19:30  《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，蒙牛國壽中行中銀香港公布業績

下一篇新聞︰25/03/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２３３７２點，升２８點，高水２８點

其他期貨新聞
More

25/03/2025 17:16  《外圍焦點》美聯儲理事發表演講，美國公布新屋銷售等數據

25/03/2025 16:46  即月期指最後交易價２３３４４跌６２４點，成交１３１２９４張

25/03/2025 16:31  即月期指最後交易價２３３４４跌６２４點，平水

25/03/2025 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８０５﹒８跌９﹒７點

25/03/2025 09:15  期指低開３５９點報２３６０９，國指期貨跌１５１點報８７２８

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普加關稅與中日關係

25/03/2025 15:49

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處