《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單

《經濟通通訊社２６日專訊》美國大型科技股昨日（２５日）尾盤反彈，助推股市連續第３

日走高，但消費者信心跌至四年低位，令市場蒙上陰影，美股漲幅較前一天收窄。道指升

４﹒１８點或０﹒０１％，報４２５８７﹒５０點；標普５００指數升９﹒０８點或０﹒１６％

，報５７７６﹒６５點；納指升８３﹒２６點或０﹒４６％，報１８２７１﹒８６點。港股方面

，恆生指數收市報２３４８３，升１３９點或０﹒６％，成交１９９８億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛接受下

議院金融委員會關於經濟的質詢。８：３０ｐｍ，英國財政大臣里夫斯公布半年度財政預估。

１０：００ｐｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利主持「美聯儲傾聽」對話，內容涉及

勞動力市場狀況、通脹以及美聯儲如何溝通和傳導貨幣政策。１１：１５ｐｍ，北約秘書長呂特

發表演說。２７日凌晨１：１０ａｍ，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆發表講話並參加

討論，主題為美國經濟與貨幣政策。２：００ａｍ，歐洲央行執委奇波洛內參加第１１屆加密資

產大會小組討論。



數據方面，今日５：３０ｐｍ，英國公布１月房價指數。今晚８：３０ｐｍ，美國公布２月

耐用品訂單，料由３﹒２％逆轉至下滑１％。



在美國，今日公布業績的公司有：嘉楠科技（ＵＳ﹒ＣＡＮ）、獵豹移動

（ＵＳ﹒ＣＭＣＭ）、晶科能源（ＵＳ﹒ＪＫＳ）、知乎（ＵＳ﹒ＺＨ）等。（ｗａ）

