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26/03/2025 09:15

期指高開１１８點報２３４６２，國指期貨升３２點報８６４６

　　《經濟通通訊社２６日專訊》期指高開１１８點報２３４６２，國指期貨高開３２點報
８６４６，科指期貨高開３８點報５５３７。

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