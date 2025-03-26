期指高開１１８點報２３４６２，國指期貨升３２點報８６４６

《經濟通通訊社２６日專訊》期指高開１１８點報２３４６２，國指期貨高開３２點報
８６４６，科指期貨高開３８點報５５３７。
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26/03/2025 09:15
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26/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９２８４３張減逾四萬二張
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