即月期指最後交易價２３４４７升１０３點，低水３６點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指最後交易價２３４４７，升１０３點，低水３６點，

暫成交１２０５７２張。即月國指期貨最後交易價８６４５，升３１點，低水９點，暫成交

１６２４４７張。另外，即月科指期貨最後交易價５５６２，升６３點，低水１１點，暫成交

１４９９８３張。

