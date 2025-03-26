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26/03/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２３４５３點，升６點，低水３０點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３４５９點，升１２點，低水
２４點，最新報２３４５３點，升６點，低水３０點，合約成交５６７張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８６５８點，升１３點，高水４點，最新報８６４７點，升
２點，低水７點，合約成交１５７張。

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