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26/03/2025 19:41

《再戰明天》美國公布批發庫存等數據，中海油中芯李寧公布業績

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國公布批發庫存等數據，及中海油中芯李寧公布業績，料為
周四（２７日）市場焦點。
　
＊歐洲央行副總裁發表講話，歐元區公布貨幣供應Ｍ３＊
　
　　各國重要經濟活動方面，烏克蘭總統澤連斯基與歐洲主要領導人舉行會談，討論正在進行的
結束戰爭的努力、對基輔的安全保障以及如何增加對烏克蘭的援助。歐洲央行常務理事會會議（
線上）舉行。周四本港時間７：５０ａｍ，日本央行公布３月１８至１９日政策會議的審議委員
意見摘要。５：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲議會經濟暨貨幣事務委員會
的聽證會上做介紹性發言；同一時間，挪威央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。晚上
８：３０ｐｍ，德國財政部長庫基斯在２０２５年歐洲經濟會議上發表講話。９：００ｐｍ，歐
洲央行副總裁德金多斯在２０２５年國際金融協會（ＩＩＦ）歐洲峰會上發表講話。
　
　　數據方面，周四５：００ｐｍ（本港時間．下同），歐元區公布２月貨幣供應Ｍ３，年率升
幅料由３﹒６％擴大至３﹒８％。８：３０ｐｍ，美國公布第四季ＧＤＰ價格指數，料由
１﹒９％升上２﹒４％；第四季個人消費料由３﹒７％升上４﹒２％；２月批發庫存月率升幅料
由０﹒８％收窄至０﹒７％；連續申請失業救濟金人數料由１８９﹒２萬降至１８８﹒５萬；首
次申請失業救濟金人數料由２２﹒３萬升至２２﹒５萬。１０：００ｐｍ，美國公布２月成屋待
完成銷售，月率料由下滑４﹒６％改善至升１％。１１：００ｐｍ，美國公布３月堪薩斯城聯邦
儲備銀行製造業指數，料維持於負５。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：北京控股（００３９２）、山高控股（００４１２）、中
國海洋石油（００８８３）、中芯國際（００９８１）、華虹半導體（０１３４７）、郵儲銀行
（０１６５８）、中國財險（０２３２８）、李寧（０２３３１）、中海物業（０２６６９）、
中國重汽（０３８０８）、百濟神州（０６１６０）、海爾智家（０６６９０）等。（ｗａ）

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