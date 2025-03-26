《神州期貨》２月全國期貨公司淨利潤近５億，同比增長６８％

《經濟通通訊社２６日專訊》今日，中國期貨業協會發布２０２５年２月期貨公司總體經營
情況。２月，全國１５１家期貨公司代理交易額５１﹒５４萬億元（人民幣．下同），代理交易
量５﹒９２億手，營業收入２５﹒４２億元，淨利潤４﹒９９億元。其中，淨利潤相較去年２月
的２﹒９７億元，同比增長６８％。（ｊｑ）
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
26/03/2025 15:02
《經濟通通訊社２６日專訊》今日，中國期貨業協會發布２０２５年２月期貨公司總體經營
情況。２月，全國１５１家期貨公司代理交易額５１﹒５４萬億元（人民幣．下同），代理交易
量５﹒９２億手，營業收入２５﹒４２億元，淨利潤４﹒９９億元。其中，淨利潤相較去年２月
的２﹒９７億元，同比增長６８％。（ｊｑ）
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26/03/2025 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５８３４﹒８升８﹒３點
26/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２７９６張減逾二萬四張
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