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期貨新聞

26/03/2025 15:02

《神州期貨》２月全國期貨公司淨利潤近５億，同比增長６８％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》今日，中國期貨業協會發布２０２５年２月期貨公司總體經營
情況。２月，全國１５１家期貨公司代理交易額５１﹒５４萬億元（人民幣．下同），代理交易
量５﹒９２億手，營業收入２５﹒４２億元，淨利潤４﹒９９億元。其中，淨利潤相較去年２月
的２﹒９７億元，同比增長６８％。（ｊｑ）

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