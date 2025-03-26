《日入而息》中銀香港去年多賺１７％擬按季派息，國壽多賺逾倍

《今天重點》

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長和（００００１）據報將繼續推進港口交易，各方正敲定交易條款；中國商務部下屬機構研究

員指長和出售巴拿馬兩港口不符合商業邏輯；大公報再發評論文章批評長和「請槍」寫文混淆視

聽，促勿一錯再錯

中銀香港（０２３８８）去年純利升１６﹒８％至３８２億元，息增至１﹒４１９元；擬自今年

起按季度宣派股息

中行（０３９８８）去年多賺２﹒６％勝預期，息０﹒１２１６元人幣

國壽（０２６２８）去年多賺１﹒３２倍，息４５分人幣，總投資收益大增１﹒５倍

商湯（０００２０）去年虧損收窄至４２﹒８億人幣，生成式ＡＩ收入增逾倍

電視廣播（００５１１）全年虧損收窄至４﹒９億元，不派息；料今年扭虧為盈，ＥＢＩＴＤＡ

將大幅高於去年

泡泡瑪特（０９９９２）全年純利升１﹒９倍，息８１﹒４６分人幣；泡泡瑪特王寧料今年營收

增逾五成，年內海外開１００間門市

騰訊控股（００７００）斥約５億元回購９９萬股

證監會指去年證券業盈利增５６％，活躍現金及保證金客戶跌７％

阿里（０９９８８）通義大模型傳將應用於中國市場寶馬新世代系列車型；寶馬宣布與阿里在華

達成ＡＩ戰略合作，共研大語言模型等

滙控艾橋智稱電商平台將成未來全球貿易引擎

余偉文稱內地原則上同意債券南向通擴大至非銀行機構

李家超見證香港與海南省簽署備忘錄，涵蓋經貿旅遊等；致力深化國際合作，籲亞洲合作抵制保

護主義

王毅稱中方願同美方開展對話協商，解決各自合理關切；王文濤會見波音集團納爾遜，就中美經

貿關係等交流；貿促會副會長見美光、霍尼韋爾高層，談加強中美合作；外交部強烈譴責美國對

浪潮子公司等中企實施出口限制；外交部回應美機構涉華報告表示停止渲染「中國威脅」

特朗普暫停受理部分類別的綠卡申請；美國財政部計劃大規模裁員，響應政府效率部倡議；對等

關稅一周倒數，特朗普稱「不要期求太多豁免」

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《即日市況》

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恒指好淡爭持收升１３９點報２３４８３，內需股績後分化

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒０４％，成交接連下滑不足１﹒２萬億

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《美元匯價》

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日本料續加息，美日１５１﹒５較大阻力

歐元最新報１﹒０７９３╱９８，日圓最新報１５０﹒０８╱１２

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《公司業績》

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環球醫療（０２６６６）全年純利升０﹒５％，派息０﹒３５港元

亞洲金融（００６６２）全年多賺８６﹒６％至６﹒５億元，末期息９仙

中遠海運國際（００５１７）全年純利升１９﹒５％，息０﹒２１５元

康臣葯業（０１６８１）全年純利升１６％，末期息０﹒３港元

日清食品（０１４７５）全年純利跌３９﹒１％至２億，末期息連特息１５﹒８２仙

深圳國際（００１５２）全年應佔純利升５１﹒１％，息５９﹒８仙

華潤醫藥（０３３２０）全年純利跌１３％，息減至０﹒０５２元人幣

北控水務（００３７１）全年純利跌１１﹒５％，末期息９﹒１港仙

佐丹奴（００７０９）全年純利跌３７﹒４％至２﹒２億元，息６仙跌５６％

泡泡瑪特（０９９９２）全年純利升１﹒９倍，息８１﹒４６分人幣

湖州燃氣（０６６６１）全年純利升６﹒３％，息３０分人幣

國泰君安國際（０１７８８）全年純利升７２﹒８％，息２仙

金達控股（００５２８）全年盈轉虧４５３８萬人幣，末期息派５港仙

威高股份（０１０６６）全年多賺３﹒２％至２０﹒７億人幣，息１２﹒３５分人幣

百奧賽圖－Ｂ（０２３１５）全年虧轉盈３３５４﹒２萬人幣，不派息

新奧能源（０２６８８）去年純利跌１２％，派末期息２﹒３１港元

百融雲（０６６０８）全年純利跌２１﹒８％至２﹒７億人幣，不派息

知乎（０２３９０）全年虧損收窄至１﹒７億人幣，收入跌１４％

電視廣播（００５１１）全年虧損收窄至４﹒９億元，不派息；料今年扭虧為盈，ＥＢＩＴＤＡ

將大幅高於去年

華顯光電（００３３４）全年純利按年升４﹒０４倍，不派息

中銀香港（０２３８８）去年純利升１６﹒８％至３８２億元，息１﹒４１９元；擬自今年起按

季度宣派股息

中行（０３９８８）去年多賺２﹒６％勝預期，息０﹒１２１６元人幣

中海宏洋（０００８１）全年純利按年跌５８﹒５％，末期息７港仙

太興集團（０６８１１）全年純利跌３３％，末期息連特息派１０仙

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《公司資訊》

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生命科技公司安諾優達申上市，去年蝕１﹒２６億人幣

送餐機械人公司雲跡科技申上市，股東包括騰訊、阿里

商湯（０００２０）去年虧損收窄至４２﹒８億人幣，生成式ＡＩ收入增逾倍

中國移動（００９４１）與阿里巴巴將共同建設運營ＡＩ數據中心

阿里（０９９８８）通義大模型傳將應用於中國市場寶馬新世代系列車型；寶馬宣布與阿里在華

達成ＡＩ戰略合作，共研大語言模型等

百度（０９８８８）指新加坡副總理歡迎蘿蔔快跑進駐，據報正探索出海中東；新加坡副總理王

瑞杰到訪百度，與李彥宏會談，試乘蘿蔔快跑；首家通過，百度千帆大模型一體機完成信通院性

能專項評估

ＨＳＳＰ（０３６２６）午後停牌，停牌前報１﹒０５元升近４８％

華潤萬象生活（０１２０９）目標今年續拓逾１０個輕資產管理項目

金山科技（０００４０）附屬ＧＰ能源科技加入鋅電池計劃

和譽（０２２５６）用於治療軟骨發育不全的ＩＮＤ申請獲ＣＤＥ批准

來凱醫藥（０２１０５）ＬＡＥ１０２就肥胖症治療的Ｉ期研究完成首例受試者訪視

僑福集團據報尋求９﹒４億美元貸款再融資，以免違約

嘉里建設（００６８３）上海金陵華庭首批１５８伙即日沽清，套現逾９２億人民幣

廣汽集團回應華望項目收購恒大（００７０８）車廠傳聞表示勿輕信傳言

快手（０１０２４）「可靈ＡＩ」營收料「跨越式增長」，未來３年增ＡＩ資本開支

晶泰控股（０２２２８）與中國工信部中小企業發展促進中心達成戰略合作協議

渣打（０２８８８）協助港鐵發行其歷來最大筆美元債券

港鐵（０００６６）３０億美元票據成功定價，歷來最大規模債券發行

滙控（００００５）高層指正構建投行新模式，將就投行架構發表更多公布

農夫山泉（０９６３３）去年包裝水收入跌兩成，鍾睒睒稱品牌形象遭受歷史性考驗

長和（００００１）據報將繼續推進港口交易，各方正敲定交易條款；中國商務部下屬機構研究

員指長和出售巴拿馬兩港口不符合商業邏輯

百勝中國（０９９８７）已實現全自動化庫存透明管理

信利國際（００７３２）及附屬就１０﹒３５億元等融資訂立協議

建行（００９３９）個人黃金定期積存起點金額上調至８００元

騰訊控股（００７００）斥約５億元回購９９萬股

比亞迪（０１２１１）今年全球銷量目標傳增至５５０萬輛，海外市場佔逾８０萬輛

國泰（００２９３）客機周日維港低飛演示，紀念啟德起航百年

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《國企紅籌》

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中海油服（０２８８３）今年油價料於６０至８０美元震盪，未來目標以化債為主

灣區發展（００７３７）２月廣深高速日均路費收入按年升４１％

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《神州民企》

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理士國際（００８４２）中標中移動２０億人幣鉛酸蓄電池採購項目

蔚來（０９８６６）與北京未來科學城合作，共建１００座換電站

基石藥業（０２６１６）５款藥物最新臨床前研究成果亮相美國癌症研究協會年會

泡泡瑪特王寧料今年營收增逾五成，年內海外開１００間門市

復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ２２ ３期臨床研究完成日本首例患者給藥

聯交所表示西王特鋼（０１２６６）上市地位將於本月３１日取消

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《中國要聞》

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外匯局朱鶴新晤歐洲穩定機制總裁，就中歐經濟交流；中國貿促會任鴻斌與蘋果、奔馳、太古等

外企會面交流；潘功勝晤國際貨幣基金組織克拉克，就中國經濟等交流

國台辦網站設專欄籲受綠營打壓台胞舉報表示將依法追責；張國清調研平台企業稱平台經濟要創

新擴消費穩就業

汕汕高鐵汕頭灣海底隧道貫通，全線料年底建成通車

廣東去年出生人口１１３萬，連續７年全國第一；廣東首２月工業增加值增２﹒８％，汽車製造

業降轉增；廣東首２月固投降８﹒４％，房地產開發投資降１６％；廣東首２月社會消費品零售

總額增速加快至１％

人行貨幣政策委員表示中國刺激經濟增長政策空間非常大；４５５４億逆回購利率持平，ＭＬＦ

具體操作未披露

２月全國期貨公司淨利潤近５億，同比增長６８％

高盛指中國股票料有更多基本面驅動的上漲

宇樹回應已盈利５年屬實，創始人稱沒有新一輪融資打算

蘋果ＣＥＯ庫克訪浙大，捐三千萬人幣支持編程教育

特斯拉中國ＦＳＤ刪英文名改為「智能輔助駕駛」；上海浦東特斯拉等１３家跨國公司地區總部

獲頒證

華為技術公司增資至４０９﹒４億，近一年已３次增資

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒０６％，國台辦稱台積電「任人宰割」

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《大國博弈》

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王毅稱中方願同美方開展對話協商，解決各自合理關切；王文濤會見波音集團納爾遜，就中美經

貿關係等交流；貿促會副會長見美光、霍尼韋爾高層，談加強中美合作；外交部強烈譴責美國對

浪潮子公司等中企實施出口限制；外交部回應美機構涉華報告表示停止渲染「中國威脅」

美智庫稱中國招募前聯邦僱員獲取情報，中方稱不知情；智源研究院回應遭美列實體清單表示強

烈反對要求撤回

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《國際要聞》

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韓國慶尚北道山火已造成１８人死，千年古寺被燒毀

美卿魯比奧會見土耳其外長，對土國示威浪潮表達關注

特朗普暫停受理部分類別的綠卡申請；美國財政部計劃大規模裁員，響應政府效率部倡議；對等

關稅一周倒數，特朗普稱「不要期求太多豁免」

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《外圍經濟》

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越南決定允許星鏈衛星網路服務

日本央行行長植田和男重申利率立場，保持政策彈性

澳洲最大退休基金減持醜聞纏身的慧諮環球

英國２月通脹意外放緩，強化央行五月降息預期

聯儲局官員古爾斯比稱聯儲局不再處於「黃金之路」；達利歐與共和黨議員會談，警告美國債務

形勢嚴峻

蘋果將在６月全球開發者大會發布全新設計作業系統

瑞銀預計標普５００指數或下試５３００點

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《其他消息》

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李家超見證香港與海南省簽署備忘錄，涵蓋經貿旅遊等；致力深化國際合作，籲亞洲合作抵制保

護主義

閩粵港澳「跨境一鎖」快速通關啟動，運輸平均省８小時

香港財務策劃師學會委任楊偉雄為行政總裁，下月履新

何永賢稱政府收取「簡樸房」認證費，業主愈遲認證費用愈高

大公報再發評論文章批評長和「請槍」寫文混淆視聽，促勿一錯再錯

港交所唐家成相信香港作為國金中心可提供穩定的全球金融生產力

房協觀塘及粉嶺資助房屋推１６０４伙，七折出售入場價２３０萬元

澳門機場公司表示乘客在航班飛行時全程禁用行動電源

稅務局指７月推出新網站優化電子報稅功能

丘應樺下午赴京，將拜訪國家知識產權局及商務部等

許正宇稱港投公司已投資逾９０項目，有被投企業已申請香港上市

證監會中介機構部高級總監蔡鍾輝及盧偉遜傳快將離任；去年證券業盈利增５６％，活躍現金及

保證金客戶跌７％

陳百里稱美國關稅措施對香港有短期影響，但整體影響不大

黃偉綸率官員出席前廳交流會，將討論降低建築成本及簡樸房規管

余偉文稱內地原則上同意債券南向通擴大至非銀行機構；滙控艾橋智稱電商平台將成未來全球貿

易引擎

２０２６年到期綠債第三次付息，年息４﹒７５厘

幣安創始人趙長鵬否認將於４月８日出席香港加密金融論壇

甯漢豪稱短期將有措施便利商業地帶休憩地辦活動

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