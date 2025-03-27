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27/03/2025 17:09

《外圍焦點》歐洲央行副總裁發表講話，美國公布批發庫存等數據

　　《經濟通通訊社２７日專訊》市場關注特朗普公布新的汽車進口關稅，美股三大指數昨日
（２６日）收市報跌。道指跌１３２﹒７１點或０﹒３１％，報４２４５４﹒７９點；標普
５００指數跌６４﹒４５點或１﹒１２％，報５７１２﹒２０點；納指跌３７２﹒８４點或
２﹒０４％，報１７８９９﹒０１點。港股方面，恆生指數收市報２３５７８，升９５點或
０﹒４％，成交２３９６億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：３０ｐｍ，德國財政部長庫基斯在２０２５年歐
洲經濟會議上發表講話。９：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在２０２５年國際金融協會
（ＩＩＦ）歐洲峰會上發表講話。２８日凌晨１２：３０ａｍ，歐洲央行管委艾斯克里瓦在布魯
塞爾ＩＦＦ歐洲峰會上發表講話。１：４０ａｍ，歐洲央行執委施納貝爾就「金融知識與貨幣政
策傳導」發表演講。
　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布２月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料由３﹒６％擴大
至３﹒８％。今晚８：３０ｐｍ，美國公布第四季ＧＤＰ價格指數，料由１﹒９％升上２﹒４％
；第四季個人消費料由３﹒７％升上４﹒２％；２月批發庫存月率升幅料由０﹒８％收窄至
０﹒７％；連續申請失業救濟金人數料由１８９﹒２萬降至１８８﹒６萬；首次申請失業救濟金
人數料由２２﹒３萬升至２２﹒５萬。１０：００ｐｍ，美國公布２月成屋待完成銷售，月率料
由下滑４﹒６％改善至升１％。１１：００ｐｍ，美國公布３月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指
數，料維持於負５。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：亞盛醫藥（ＵＳ﹒ＡＡＰＧ）、嘉銀金科
（ＵＳ﹒ＪＦＩＮ）等。（ｗａ）

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