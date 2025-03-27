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27/03/2025 09:15

期指高開８點報２３４５５，國指期貨跌２點報８６４３

　　《經濟通通訊社２７日專訊》期指高開８點報２３４５５，國指期貨低開２點報８６４３，
科指期貨低開６點報５５５６。

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