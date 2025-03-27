即月期指最後交易價２３６１８升１７１點，高水３９點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指最後交易價２３６１８，升１７１點，高水３９點，
暫成交１０１２３１張。即月國指期貨最後交易價８７０５，升６０點，高水２７點，暫成交
１３１４２６張。另外，即月科指期貨最後交易價５６０８，升４６點，高水１９點，暫成交
１４９５０３張。
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27/03/2025 16:31
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