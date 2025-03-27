  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

27/03/2025 16:31

即月期指最後交易價２３６１８升１７１點，高水３９點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指最後交易價２３６１８，升１７１點，高水３９點，
暫成交１０１２３１張。即月國指期貨最後交易價８７０５，升６０點，高水２７點，暫成交
１３１４２６張。另外，即月科指期貨最後交易價５６０８，升４６點，高水１９點，暫成交
１４９５０３張。

【你點睇？】公營醫療收費新方案公布，急症室設分級收費，街症等項目加價，你是否認同新收費方案？► 立即投票

返回期貨新聞

下一篇新聞︰27/03/2025 15:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７６４﹒５，升５點

其他期貨新聞
More

27/03/2025 09:15  期指高開８點報２３４５５，國指期貨跌２點報８６４３

27/03/2025 09:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７５１﹒８跌７﹒７點

27/03/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數９６０４８張減３６７４８張

27/03/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１２８２５０張減逾六萬四張

27/03/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數６４１２８張，減３４４８５張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

26/03/2025 18:51

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻...

25/03/2025 19:07

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處