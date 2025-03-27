【夜期時段】即月期指最新報２３６５６點，升３８點，高水７７點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６４０點，升２２點，高水

６１點，最新報２３６５６點，升３８點，高水７７點，合約成交３３７張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８７００點，跌５點，高水２２點，最新報８７１０點，升

５點，高水３２點，合約成交２１３張。

