《再戰明天》美國公布個人消費等數據，中石油建行農行工行業績

《經濟通通訊社２７日專訊》美國公布個人消費等數據，及中石油建行農行工行公布業績，

料為周五（２８日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐盟貿易執委塞夫科維奇訪問中國。周五本港時間７：５０ａｍ，

日本央行公布３月政策會議審議委員意見摘要。１１：００ａｍ，美國國防部長赫格塞思與菲律

賓防長特奧多羅舉行雙邊會談，召開聯合記者會。４：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在一

次會議上發表視頻講話。



＊歐元區公布消費者信心指數，中升龍湖石藥公布業績＊



數據方面，周五（２８日）３：００ｐｍ（本港時間．下同），英國公布第四季出口，季率

跌幅料由０﹒８％擴大至２﹒５％；第四季國內生產總值季率料由持平升上０﹒１％，年率升幅

料由１％擴大至１﹒４％；第四季進口季率料由下滑２﹒５％改善至升２﹒１％。６：００ｐｍ

，歐元區公布３月消費者信心指數。８：３０ｐｍ，美國公布２月個人消費，料由下滑０﹒２％

改善至升０﹒５％；２月個人所得料由０﹒９％降至０﹒４％。１０：００ｐｍ，美國公布３月

密歇根大學消費者信心指數，料由６４﹒７降至５７﹒９。



在本港，明日公布業績的公司有：中信股份（００２６７）、美的集團（００３００）、中

國石油股份（００８５７）、中升控股（００８８１）、建設銀行（００９３９）、龍湖集團

（００９６０）、石藥集團（０１０９３）、華潤燃氣（０１１９３）、農業銀行

（０１２８８）、工商銀行（０１３９８）等。（ｗａ）

