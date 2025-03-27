《日入而息》傳國企禁與長和新合作，新世界傳再抵押物業獲貸款

《今天重點》

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據報長和（００００１）正與港府商討就出售港口業務尋求合理解決方法；彭博指中國暫停國有

企業與李嘉誠相關公司新增合作；兩辦再轉載大公報文章指營商不顧國家利益終究自毀基石

蔚來（０９８６６）傳擬折讓９﹒５％配售不超過１﹒１９億股，籌資約３５億元

傳新世界（０００１７）擬抵押維港文化匯以取得１５６億港元貸款

香港科技探索（０１１３７）全年盈轉虧６６７０萬元，派特息３８仙；香港科技探索指已邀請

數百家國內商戶進駐ＨＫＴＶｍａｌｌ；王維基指京東應用程式頁面涉嫌抄襲，強調質量冇保證

，扮平都冇用

中海油（００８８３）全年純利按年升１１﹒４％，息０﹒６６港元

碧桂園服務（０６０９８）去年純利增逾五倍，末期連特息派２９﹒６１分按年微增；碧桂園服

務擬一年內回購不少於５億元人幣股份

阿維塔據報第二季交赴港上市申請，第四季完成上市

差估署２月樓價指數按月跌０﹒９％，連跌三個月

外電指習近平明日見寶馬、平治、高通等跨國外企高層；王毅晤法外長巴羅稱中歐要通過協商妥

善解決貿易爭端；商務部密集會見２０多家跨國公司，歡迎繼續投資中國；張國清稱堅持擴大高

水平對外開放，加強原創性創新

丁薛祥稱５％的經濟增長目標有強而有力政策措施保障；羅奇對中國經濟轉向消費發力，擔心「

更多是口號；外匯局推動外匯領域深層次改革和高水平對外開放

２０２５胡潤全球富豪榜指張一鳴成為中國首富，梁文鋒首上榜；胡潤指雷軍、梁文鋒等５名企

業家有潛質問鼎中國首富

特朗普凍結晶片出口管制機構１０％撥款，惹不滿；汽車關稅是「致命訊號」，引發盟友及商會

激烈反彈；馬斯克稱汽車關稅對特斯拉影響巨大，絕非微不足道

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《即日市況》

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恒指全日升９５點收報２３５７８廿天線攻不破，小米挫４％拖累

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒１５％，首２月規上工業利潤額降幅收窄

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《美元匯價》

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英鎊１﹒３０前阻力大，可高位做空

歐元最新報１﹒０７７０╱７２，日圓最新報１５０﹒８８╱９１

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《公司業績》

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嘉華國際（００１７３）去年核心盈利３﹒６１億元，跌５３％

中海物業（０２６６９）全年多賺１２﹒５％，末期息９﹒５港仙

嘉華國際（００１７３）全年純利跌５８﹒２％至３﹒４億元，息５仙

碧桂園服務（０６０９８）去年純利增逾五倍，末期連特息派２９﹒６１分按年微增

威勝控股（０３３９３）全年多賺３５％至７﹒１億人幣，息３８港仙

中通服（００５５２）多賺０﹒６％至３６億人幣，息２１﹒８７分

中國金融國際（００７２１）上年度虧轉盈達２７９０萬元不派息，續停牌

泰和小貸（０１９１５）延遲刊發去年業績，或於４月１日起停牌

恒發光學（０１１３４）全年盈轉虧２１６３﹒２萬元，不派末期息

森松國際（０２１５５）全年純利跌１２﹒７％至７﹒４億人幣，派息１５港仙

聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）全年虧損收窄至５１３８﹒３萬美元，不派息

華領醫藥－Ｂ（０２５５２）全年虧損擴大至２﹒５億人幣，不派息

移卡（０９９２３）全年純利升６﹒０９倍至８２４５﹒２萬人幣

如祺出行（０９６８０）全年虧損收窄至５﹒６億人幣

出門問問（０２４３８）全年虧損收窄至７﹒２億人幣，不派息

雍禾醫療（０２２７９）全年虧損收窄至２﹒３億人幣，不派息

長久股份（０６９５９）全年純利升５７﹒７％，末期息０﹒６９港元

雅視光學（０１１２０）全年純利跌７７﹒７％至１１４１﹒９萬元，不派息

海天地悅旅（０１８３２）全年虧損收窄至１８９５﹒５萬美元，不派息

北控（００３９２）全年純利跌７％至５１﹒２億人幣，息７７港仙

方正控股（００４１８）全年純利按年跌１９﹒９％，不派息

上實（００３６３）全年純利跌１８％至２８﹒１億元，息維持５２仙

香港科技探索（０１１３７）全年盈轉虧６６７０萬元，派特息３８仙

基石藥業（０２６１６）全年虧損收窄至９１２０﹒７萬人幣，不派息

樂普生物－Ｂ（０２１５７）全年虧損擴大至４﹒１億人幣，不派息

中海油（００８８３）全年純利按年升１１﹒４％，息０﹒６６港元

中通服（００５５２）料今年盈利跑贏收入增幅

香格里拉（０００６９）全年純利跌１２﹒４％至１﹒６億美元，息１０港仙

中交建（０１８００）全年純利跌３﹒６％，息０﹒１６１６１元人幣

天保能源（０１６７１）全年純利升１６﹒５６倍至４５３萬人幣，末期息１﹒４分

新華保險（０１３３６）去年純利按年升２倍，息１﹒９９元人幣

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《公司資訊》

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阿維塔據報第二季交赴港上市申請，第四季完成上市

納芯微籌劃發行Ｈ股香港主板上市

津上機床（０１６５１）擬建新廠擴產，料汽車ＡＩ發展下需求激增

碧桂園服務（０６０９８）擬一年內回購不少於５億元人幣股份

嘉華國際（００１７３）呂耀東獲委任為主席，今日起生效

正道集團（０１１８８）擬延遲刊發去年業績，或於４月１日起停牌

王維基指京東（０９６１８）香港ａｐｐ疑抄襲，京東呼籲實際行動為市民謀福利

騰訊（００７００）「附近的工作」小程序針對零工市場上線逾２萬個招聘崗位

蒙牛（０２３１９）料今年收入低單位數增長，未來３年經營利潤率年增３０至５０基點

淘天集團表示淘寶即日起全面啟動ＡＩ假圖治理；阿里雲發布多模態ＡＩ模型Ｑｗｅｎ２﹒５－

Ｏｍｎｉ－７Ｂ

招行（０３９６８）冀未來ＲＯＥ保持在１５％以上，目標今年淨息差收窄幅度改善

據報長和（００００１）正與港府商討就出售港口業務尋求合理解決方法；兩辦再轉載大公報文

章指營商不顧國家利益終究自毀基石；彭博指中國暫停國有企業與李嘉誠相關公司新增合作

國壽（０２６２８）Ａ股估值仍有回升空間，受惠政策支持和流動性充裕

廣汽集團從未與恒大汽車（００７０８）或其他主體就南沙工廠收購進行接洽

蘋果庫克現身網易《燕雲十六聲》新版本活動，與丁磊一同體驗遊戲

理想汽車（０２０１５）推自研操作系統理想星環ＯＳ

新世界（０００１７）年內推港島南岸第５期、九龍城衙前塱道項目

海天地悅旅（０１８３２）永久關閉位於塞班Ｓｕｓｕｐｅ的酒店

華懋瑜一．天海加推４８伙，入場價１０２１﹒８萬起

騰訊控股（００７００）斥約５億元回購９８﹒１萬股

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《神州民企》

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瀚華金控（０３９０３）中途停牌，停牌前報０﹒１６８元升近２％惟曾創新低

長久股份（０６９５９）張燁茜辭任執行董事及副總裁

蔚來（０９８６６）擬折讓９﹒５％配售不超過１﹒１９億股，籌資約３５億元

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《中國要聞》

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外電指習近平明日見寶馬、平治、高通等跨國外企高層；王毅晤法外長巴羅稱中歐要通過協商妥

善解決貿易爭端；商務部密集會見２０多家跨國公司，歡迎繼續投資中國；張國清稱堅持擴大高

水平對外開放，加強原創性創新

首２月國有企業利潤總額增０﹒１％，營收降０﹒３％；內地首２月規上工業企業利潤總額降幅

收窄至０﹒３％

消博會４月１３－１８日海南舉行，聚焦服務消費

財政部繼續實施離岸貿易印花稅優惠政策

中關村論壇開幕，尹力稱北京將加快建設科技創新中心

丁薛祥稱５％的經濟增長目標有強而有力政策措施保障；羅奇對中國經濟轉向消費發力，擔心「

更多是口號；外匯局推動外匯領域深層次改革和高水平對外開放

人行２１８５億逆回購利率持平，淨回籠５００億；人行副行長表示將根據國內外經濟金融形勢

擇機降準降息

內地首季國債淨發行量創新高，為特別國債「騰庫容」

全國碳排放權交易市場擴圍，增鋼鐵水泥鋁冶煉三行業

建發３３億摘取成都新單價地王，樓面價突破每平４萬

中資銀行據報加速清理房地產壞帳，釋放資源提振經濟

北京朝陽２組合地塊正式掛牌，起始價１２６億

廣州１２家金融機構與民企融資對接，簽約超百億元

內地修改預包裝食品標籤規定，不允許使用「零添加」

２０２５胡潤全球富豪榜指張一鳴成為中國首富，梁文鋒首上榜；胡潤指雷軍、梁文鋒等５名企

業家有潛質問鼎中國首富

國家發改委前副主任徐憲平涉嚴重違紀違法被查

「７０後」任慶華出任深圳金融監管局局長

內地發布就業新方案：推動消費新熱點轉為就業新渠道

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒３９％，報２１９５１﹒７６點

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《大國博弈》

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中法巴黎協定聯合聲明表示一些國家退出，讓我們堅定決心加強行動

美零售商促降價，有中國供應商訂單減半利潤降逾四成；美國將對進口汽車加稅，京指貿易戰關

稅戰沒有贏家；商務部表示中方已起訴美加徵關稅，將根據世貿規則推進；商務部表示中美雙方

經貿部門一直通過各種形式保持溝通

特朗普願考慮降關稅，換北京同意ＴｉｋＴｏｋ交易

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《國際要聞》

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韓國反對黨領袖李在明涉違反選舉法案，二審改判無罪

加拿大對特斯拉採針對措施，取消電動車補貼資格

石破茂稱日本不排除對美國汽車關稅採取反制措施

特朗普凍結晶片出口管制機構１０％撥款，惹不滿；汽車關稅是「致命訊號」，引發盟友及商會

激烈反彈；馬斯克稱汽車關稅對特斯拉影響巨大，絕非微不足道

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《外圍經濟》

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美國國會預算辦公室指財政部最早８月面臨違約風險；美國國債下跌及曲線陡化，５年期國債發

行表現不佳；美國穀物商ＡＤＭ據報本周進行新一輪裁員；美國２月核心耐久財訂單繼續增長，

投資計劃暫時擱置；普徠仕指聯儲局內部存在分歧，更需依據數據靈活應變

小企業員工「隱形」，日本整體工資增幅並不樂觀；特朗普２５％汽車關稅，為日銀升息路徑增

添變數

戴爾科技本年度僱員人數減少一成

蘋果據悉再迎管理層變動，將任命全球門市主管

ＯｐｅｎＡＩ據悉接近完成一輪４００億美元融資

英媒指發改委推新規，或致英偉達Ｈ２０晶片失中國市場；新華三集團表示英偉達Ｈ２０芯片短

缺，將按利潤率分銷

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《其他消息》

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李家超對丁薛祥演講感鼓舞，香港將深化國際交往合作

七欖明起啟德體育園開鑼，運輸署加密鐵路巴士班次疏導人流

基金公會指新股回撥改革有利定價，散戶與機構投資者利益一致

新一期白居二最少接逾３﹒３萬份申請，「青年計劃」申請者佔八成

港銀昨向金管局貼現窗借取約９億元隔夜流動性；標普指港銀商業房地產不良貸款未見頂，但可

應對減輕影響

滙豐指逾半受訪者料恒指及標普５００指數年底時至少升５至１０％

醫管局澄清處方４周藥物屬計算單位，非要求病人４周後再配藥

香港據報吸引兩家投資公司來港設立辦公室

香港會計師公會夥考評局為會計專業資格課程引入電腦化考試

陳茂波稱香港考慮向單一家族辦公室提供更多稅務優惠

差估署２月樓價指數按月跌０﹒９％，連跌三個月

市建局旺角山東街項目今日招標，５月１３日截標

積金易平台推出多時，業界籲打工仔釐清六大迷思

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