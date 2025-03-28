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28/03/2025 09:15

期指高開１４８點報２３７６６，國指期貨升６３點報８７６８

　　《經濟通通訊社２８日專訊》期指高開１４８點報２３７６６，國指期貨高開６３點報
８７６８，科指期貨高開２９點報５６３７。

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