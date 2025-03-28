期指高開１４８點報２３７６６，國指期貨升６３點報８７６８

《經濟通通訊社２８日專訊》期指高開１４８點報２３７６６，國指期貨高開６３點報
８７６８，科指期貨高開２９點報５６３７。
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28/03/2025 09:15
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下一篇新聞︰28/03/2025 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５７４０﹒８升１﹒５點
28/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數４５４３２張減５０６１６張
28/03/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數６５４５９張減６２７９１張
28/03/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數２７４３１張，減３６６９７張
27/03/2025 19:33 《再戰明天》美國公布個人消費等數據，中石油建行農行工行業績
27/03/2025 19:31 《日入而息》傳國企禁與長和新合作，新世界傳再抵押物業獲貸款
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