４月期指最後交易價２３４３０跌２３３點，成交１０７８７５張

《經濟通通訊社２８日專訊》是日期指結算，即月期指估計結算價為２３４６１，即月國指
期貨估計結算價為８６２０，而即月科指期貨估計結算價為５５２６。
４月期指最後交易價２３４３０，跌２３３點，高水３點，成交１０７８７５張。４月國指
期貨最後交易價８６０３，跌１１９點，低水４點，成交１０４８３９張。另外，４月科指期貨
最後交易價５４９０，跌１２０點，低水１６點，成交１３１５３２張。
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28/03/2025 16:46
《經濟通通訊社２８日專訊》是日期指結算，即月期指估計結算價為２３４６１，即月國指
期貨估計結算價為８６２０，而即月科指期貨估計結算價為５５２６。
４月期指最後交易價２３４３０，跌２３３點，高水３點，成交１０７８７５張。４月國指
期貨最後交易價８６０３，跌１１９點，低水４點，成交１０４８３９張。另外，４月科指期貨
最後交易價５４９０，跌１２０點，低水１６點，成交１３１５３２張。
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