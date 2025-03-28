４月期指最後交易價２３４３０跌２３３點，成交１０７８７５張

《經濟通通訊社２８日專訊》是日期指結算，即月期指估計結算價為２３４６１，即月國指

期貨估計結算價為８６２０，而即月科指期貨估計結算價為５５２６。

４月期指最後交易價２３４３０，跌２３３點，高水３點，成交１０７８７５張。４月國指

期貨最後交易價８６０３，跌１１９點，低水４點，成交１０４８３９張。另外，４月科指期貨

最後交易價５４９０，跌１２０點，低水１６點，成交１３１５３２張。

