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28/03/2025 20:05

《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，中國公布ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社２８日專訊》澳洲央行一連兩日議息，及中國公布ＰＭＩ，料為下周一
（３１日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，澳洲央行舉行利率會議（至４月１日）。下周一本港時間
４：３０ｐｍ，挪威央行總裁沃頓巴希發表演講。
　
＊美國公布芝加哥ＰＭＩ，中海外公布業績＊
　
　　數據方面，下周一（３１日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布２月工業生產，
月率料由下滑１﹒１％改善至升２％，年率升幅料由２﹒２％收窄至２﹒１％；２月零售銷售月
率升幅料由１﹒２％收窄至０﹒２％，年率升幅料由４﹒４％收窄至２﹒７％。９：３０ａｍ，
中國公布３月製造業採購經理人指數，料由５０﹒２升至５０﹒４；３月非製造業採購經理人指
數料由５０﹒４升至５０﹒６；３月綜合採購經理人指數。１：００ｐｍ，日本公布２月新屋動
工，年率跌幅料由４﹒６％收窄至２％。２：００ｐｍ，德國公布２月進口物價；２月零售銷售
月率升幅料由０﹒３％收窄至０﹒１％。４：３０ｐｍ，香港公布２月貨幣供應Ｍ１；２月貨幣
供應Ｍ２；２月貨幣供應Ｍ３；２月零售銷售。８：００ｐｍ，德國公布３月消費者物價指數，
月率升幅料維持於０﹒４％，年率升幅料維持於２﹒３％。９：４５ｐｍ，美國公布３月芝加哥
採購經理人指數，料維持於４５﹒５。１０：３０ｐｍ，美國公布３月達拉斯聯邦製造業展望企
業活動指數，料由負８﹒３收窄至負５。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：萬順集團控股（０１７４６）等。
　
　　下周日（３０日）公布業績的公司有：優必選（０９８８０）、康方生物（０９９２６）、
智雲健康（０９９５５）等。
　
　　下周一（３１日）公布業績的公司有：越秀地產（００１２３）、招商局港口
（００１４４）、中國海外發展（００６８８）等。
　
　　下周四（３日）公布業績的公司有：ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）等。（ｗａ）

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