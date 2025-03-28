《日入而息》長和傳下周不會簽售港口協議，緬甸發生７﹒９級地震

《今天重點》

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長和（００００１）出售巴拿馬港口計劃，消息指下周不會簽訂任何協議

長和（００００１）據報研究分拆環球電訊資產倫敦上市

國家市場監督管理總局：將依法審查長和港口交易

緬甸７﹒７級特大地震，仰光、曼谷、雲南均有震感；緬甸強震達７﹒９級，波及曼谷樓盤倒塌

傳４３人失蹤；地震致緬甸至少２０死，曼谷３０層摩天大樓全座倒塌

泰國總理宣布首都曼谷進入緊急狀態，股市停市；泰國證交所據報在地震發生後暫停股票交易

工行（０１３９８）全年純利升０﹒５％至３６５９億人幣，息０﹒１６４６元人幣

建行（００９３９）全年純利升０﹒９％至３３５６億人幣，息０﹒２０６元人幣

農行（０１２８８）全年純利升４﹒７％至２８２１億人幣，息０﹒１２５５元人幣

順豐控股（０６９３６）全年純利升２３﹒５％，息４４分人幣

龍湖集團（００９６０）整體市場下行空間非常有限，將持續優化融資結構；非執董夏雲鵬辭任

，孫佳慧接任

金管局表示去年零售銀行稅前經營溢利增加８﹒４％；本港家庭負債佔ＧＤＰ比率去年下半年跌

至８７﹒８％

中原ＣＣＬ按周升０﹒３１％，首季暫跌１﹒６９％

積金局展開為期一個月強積金「全自由行」公眾諮詢

習近平今日上午會見國際工商界代表；官媒指習近平強調利用外資政策不會變，外企表態擴大投

資合作；外媒指習近平會見外企代表，冀放手來華發展，不盲從干擾產供鏈

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《即日市況》

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恒指全日跌１５２點收報２３４２６，業績期捱沽全周跌２６３點

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒６７％成交僅１﹒１萬億，連挫兩周

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《美元匯價》

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多國擬反制汽車關稅，非美貨幣一度反彈

歐元最新報１﹒０７７４╱７５，日圓最新報１５０﹒５８╱６０

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《公司業績》

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浦林成山（０１８０９）去年盈利增２７％，擬派末期息０﹒５元

中升控股（００８８１）去年同比少賺３６％，減派息至６７﹒８仙

先健科技（０１３０２）去年少賺逾１５％，維持不派息

天津發展（００８８２）去年盈利減近１４％，派息８﹒８２仙稍增

神威藥業（０２８７７）全年盈利減１３％，派息３６分

聯合能源（００４６７）全年虧轉盈１５﹒６億元，恢復派末息５仙

四環醫藥（００４６０）去年虧損擴大至２﹒２億人幣，不派息

都市麗人（０２２９８）去年盈利大增近兩倍，恢復派末息０﹒５仙

龍湖集團（００９６０）去年盈利減１９％收入跌近三成，派息１０分

君聖泰醫藥（０２５１１）年虧損大幅減至３﹒８億人幣，維持不派息

石四藥（０２００５）去年少賺近兩成，末息９﹒５仙減５％

聯想控股（０３３９６）去年賺１﹒３億虧轉盈，維持不派末期息

石藥集團（０１０９３）去年盈利跌２６％，末息１０仙同比減２９％

中信股份（００２６７）去年盈利增１％，派息３６分增７％

第一太平（００１４２）去年多賺近兩成，派１３﹒５仙增８％

心動公司（０２４００）去年虧轉盈８﹒１億人幣，擬首次派息４０仙

正通汽車（０１７２８）全年虧損擴大至１７億人幣，維持不派息

佐丹奴國際（００７０９）４月２５日後沒收未領取２０１９財年股息

大中華金融（００４３１）延遲刊發２０２４年度業績，繼續停牌

正乾金融控股（０１１５２）延遲發年度業績料下周二起停牌

三巽集團（０６６１１）人手不足延遲刊發年度業績料下周二起停牌

匯景控股（０９９６８）延遲發２０２４年年度業績

東吳水泥（００６９５）全年虧損擴大至５８６３萬元，派特息０﹒１３６元

安樂工程（０１９７７）全年純利跌４６﹒２％至１﹒４億元，第二次中期息２仙

京客隆（００８１４）全年虧損擴大至１﹒６億人幣

世茂服務（００８７３）全年盈轉虧２﹒７億人幣，不派息

嘉里物流（００６３６）全年純利升９４﹒８％至１５﹒４億元，派息１５仙

美聯集團（０１２００）全年虧轉盈３﹒２億元，不派息

順豐控股（０６９３６）全年純利升２３﹒５％，息４４分人幣

瑞安房地產（００２７２）去年純利按年跌７７﹒８％，末期息３﹒６港仙

建行（００９３９）全年純利升０﹒９％至３３５６億人幣，息０﹒２０６元人幣

工行（０１３９８）全年純利升０﹒５％至３６５９億人幣，息０﹒１６４６元人幣

順豐同城（０９６９９）全年純利升１﹒６倍至１﹒３億人幣，不派息

農行（０１２８８）全年純利升４﹒７％至２８２１億人幣，息０﹒１２５５元人幣

大明國際（０１０９０）去年虧損擴大至４﹒１５億人幣，不派息

樂思集團（０２５４０）全年純利升１１％至７２４８﹒９萬人幣，不派息

ＴＳ ＷＯＮＤＥＲＳ（０１７６７）去年純利按年升１６％，末期息０﹒２３港仙

賽迪顧問（０２１７６）全年純利升２３﹒１％，派息１１分人幣

銀杏教育（０１８５１）全年純利升３﹒５％至１﹒５億人幣，不派息

永達汽車（０３６６９）全年純利跌６４﹒９％至２億人幣，末期息０﹒０６９人幣

阜博集團（０３７３８）全年虧轉盈１﹒４億元，不派息

海普瑞（０９９８９）全年虧轉盈６﹒５億人幣，末期息２５分

集海資源（０２４８９）全年純利升６１％至１﹒０５億人幣，不派息

南粵控股（０１０５８）全年虧損收窄至３３７６﹒５萬元，不派息

海信家電（００９２１）全年純利升１８％至３３﹒５億人幣，派息１﹒２３人幣

萬咖壹聯（０１７６２）全年純利跌８５﹒４％至２２６﹒７萬人幣，不派息

澳能建設（０１１８３）全年虧損收窄至３１０﹒２萬澳門元，不派息

創信國際（００６７６）全年盈轉虧１０６萬美元，末期息派１港仙

華潤燃氣（０１１９３）全年純利跌２１﹒７％至４０﹒９億元，息７０仙

日本共生（００６２７）延遲刊發２０２４年全年業績，料４月１日起暫停買賣

海峽石油化工（００８５２）中期股息延至８月底左右派發，繼續停牌

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《公司資訊》

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三隻松鼠計劃發行Ｈ股在香港主板掛牌上市

龍湖集團（００９６０）整體市場下行空間非常有限，將持續優化融資結構；非執董夏雲鵬辭任

，孫佳慧接任

李寧（０２３３１）料今年收入同比持平，經營利潤率高單位數百分比

聯洋智能（０１５６１）象徵式代價售第三方支付附屬，改善財務狀況

中國智慧能源（０１００４）或未能按時公布去年業績，繼續停牌

金粵控股（０００７０）非執董Ｎｉｇｌｉｏ離世，物色人選填補空缺

平保（０２３１８）委任付欣為公司首席財務官，獲金監總局批准

心通醫療（０２１６０）總裁Ｌｉｎｄｓｔｒｏｍ辭任，張瑞年接任

中華銀科技（００５１５）擬引入戰投，解決現有貸款問題

均安控股（０１５５９）以１００元出售附屬及貸款以減財務負擔

香港科技探索（０１１３７）為應對內地平台競爭，下月起移除訂單自取門檻

台灣當局調查中芯國際（００９８１）等１１家陸企，控其非法挖角高科技人才

吉利（００１７５）母企傳整合數字駕駛艙系統研發團隊以節本增效

騰訊（００７００）斥資逾９７億元入股育碧新附屬公司２５％；騰訊投資育碧，劉熾平稱看到

常青遊戲平台的巨大潛力

高鑫零售（０６８０８）強制性無條件要約獲４３８５﹒８２萬股有效接納

港澳辦再轉載文章批長和（００００１）賣港口非「在商言商」，應和國家站在一起

據報滙豐被指在派花紅日裁員，ＶＰ級被裁投行員工無花紅

繽紛包裝（００４６８）畢樺卸任董事會主席，王姿婷接任

港鐵（０００６６）按票價調整機制今年凍結票價，更新方程式以來首次

騰訊（００７００）斥約５億元回購９８﹒２萬股

畢明強獲委任為東亞中國執行董事兼行長

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《國企紅籌》

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遠洋集團（０３３７７）債務重組昨日生效，涉及發行多項新債務工具

遠洋服務（０６６７７）母企抵押５１％持股作為整體債務重組計劃

東陽光藥（０１５５８）成人慢性丙型肝炎病毒創新藥獲內地批准上市

首鋼資源（００６３９）核數師羅兵咸永道屆滿，改聘信永中和

金川國際（０２３６２）開市前停牌，待公布原因

中國通號（０３９６９）中標８個軌道交通項目，涉３４﹒２８億元人幣

華電國際（０１０７１）擬與魯中控股、華電香港成立合資公司，主營抽蓄項目

重慶鋼鐵（０１０５３）擬競拍重鋼集團資產，掛牌交易價逾十億人幣

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《神州民企》

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海吉亞（０６０７８）聯席首席執行官程歡歡辭任，保留執董身份

博安生物（０６９５５）擬委任王盛翰為公司執董

創夢天地（０１１１９）總裁高煉惇辭任，仍在集團負責海外業務

衛龍美味（０９９８５）首席執行官孫亦農辭任，副董劉福平接任

金科服務（０９６６６）開市前停牌，待發內幕消息

華昊中天（０２５６３）非執董漆靜瑤辭任，董事會組成暫不符上市規則

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《中國要聞》

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習近平今日上午會見國際工商界代表；官媒指習近平強調利用外資政策不會變，外企表態擴大投

資合作；外媒指習近平會見外企代表，冀放手來華發展，不盲從干擾產供鏈

王毅３月３１日至４月２日對俄羅斯進行正式訪問

李國強出任中糧集團黨組書記、董事長

緬甸７﹒９級地震，接壤雲南瑞麗市有人受傷房屋受損

公安部公布５起典型案例，嚴打上市公司犯罪

杭州跨境電商綜試區十年累計進出口超２０００億元

廣州發布促進投資發展措施，上線可招商土地超市平台

廣東產線投產，全球首次量產３１４Ａｈ半固態電池產品

大摩據報擬發熊貓債，首期規模暫定３０億人民幣

人行７８５億逆回購利率持平，全周收水１４６４億；潘功勝會見黑石蘇世民及國際學者，交流

宏觀經濟政策

外匯局指２月中國外匯市場成交２１﹒９萬億人民幣；２月國際收支貨物和服貿順差４８２億美

元；去年末中國對外金融淨資產近３﹒３萬億美元；去年第四季中國經常帳戶順差１６３８億美

元

市監總局指近期將圍繞ＡＩ領域發布一系列國家標準；蓋茨認為中國ＡＩ落後或美國能持續領先

，是無稽之談

聯儲證券否認擬被中泰證券收購

財政部指２月全國發行地方政府債券１﹒３萬億元

深圳提出建立房票安置制度，四大一線城市均展開探索

易綱稱轉型金融需要國際合作、清晰的標準和信披要求

上海靜安大寧地塊誕２５億元新地王，上海華楊摘得

建發３４億摘杭州地，樓面價每平方米近９萬再破紀錄

中國人壽原總裁楊超涉違紀違法被查，已退休１４年

Ｌａｎｖｉｎ否認撤出中國，調整品牌戰略和零售布局

中證監信披新規指應充分披露重大不利影響風險因素

亞馬遜雲計算回應中國裁員１０％傳聞指嚴重失實，持續積極招聘

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒５９％，報２１６０２﹒８９點

美關稅政策轉變，台科技供應鏈挑戰與全球布局新趨勢

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《大國博弈》

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美防長任內首訪菲律賓，承諾助小馬可斯抗中；美國牛肉對華銷量急瀉表示出口登記未獲更新疊

加關稅戰；野村指特朗普對等關稅對中國衝擊可能不大；安聯投資指美關稅影響亞洲經貿，惟對

中國看法更樂觀

貝萊德傳９億人幣沽上海商廈低買入價三成，清出所有大型上海物業

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《國際要聞》

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緬甸７﹒７級特大地震，仰光、曼谷、雲南均有震感；緬甸強震達７﹒９級，波及曼谷樓盤倒塌

傳４３人失蹤；地震致緬甸至少２０死，曼谷３０層摩天大樓全座倒塌

泰國總理宣布首都曼谷進入緊急狀態，股市停市；泰國證交所據報在地震發生後暫停股票交易

埃及觀光潛艇紅海沉沒，致最少６死９傷

荷蘭阿姆斯特丹發生持刀襲擊事件，造成至少５傷

普京稱俄軍掌握整個戰線戰略主動權，烏政權已不合法

ＩＭＦ為特朗普「背書」，稱美國經濟暫無衰退之虞；「聊天門」發酵，法官責令５名高官保留

對話記錄；馬斯克稱ＤＯＧＥ計劃５月底前節省１萬億美元開支；特朗普上任首月，貿易逆差收

窄近５％；波士頓聯儲行行長表示關稅推高通脹不可避免

加拿大總理卡尼稱下周將公布對美國關稅反制措施

汽車關稅震動日本，首相國會驚呼「衝擊非常大」；日媒指日本擬放棄對美國徵收報復性關稅

韓國山火面積超４﹒８萬公頃，致６５人傷亡

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《外圍經濟》

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意大利向Ｍｅｔａ、Ｘ等社交媒體追收增值稅

日本社會急需扭轉對人工智能的態度，追趕中美兩國

東京核心ＣＰＩ按年漲２﹒４％，支持日銀加息路徑

英國去年第四季經濟僅微升０﹒１％，家庭消費趨保守

調查顯示投資者對美股悲觀情緒接近空前水平

ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ下周一德法意推出，家樂福等將進駐

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《其他消息》

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李家超傳５月率團訪問中東，首次有內地企業家隨團出訪

外交部駐港公署強烈不滿英國涉港報告，敦促英方停止對港政治操弄；港府強烈譴責和反對英國

「香港半年報告」

七欖遷啟德今開波，料可帶動當區餐飲生意店舖延長營業；七欖今日開鑼，酒吧業料可帶來約２

０００萬元額外收益

羅淑佩稱長遠研究改革售票系統，考慮是否設立通用售票平台

劉鑾雄被誤傳就讀聖若瑟英文中學，澄清從未在九龍區任何學校就讀

仁安醫院表示不會因公院加價而調整收費，料急診病人增不多於５％

去年私宅空置率升至４﹒５％，料今年落成量跌１４％

差估署指去年寫字樓空置率新高，今年料落成量增一倍

龔如心遺產受託人完成籌組理事會，開展準備工作管理慈善信託

湯曉東及黃奕鑑獲委任為證監會非執行董事

金管局表示去年零售銀行稅前經營溢利增加８﹒４％；本港家庭負債佔ＧＤＰ比率去年下半年跌

至８７﹒８％

中原ＣＣＬ按周升０﹒３１％，首季暫跌１﹒６９％

去年１２月平均工資率按年上升３﹒５％

積金局展開為期一個月強積金「全自由行」公眾諮詢

４月期指最後交易價２３４３０跌２３３點，成交１０７８７５張

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