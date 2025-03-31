即月期指最後交易價２３１６２跌２６８點，成交１１００８６張

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指最後交易價２３１６２，跌２６８點，高水４２點，
成交１１００８６張。即月國指期貨最後交易價８５１９，跌８４點，高水２點，成交
９５６０９張。另外，即月科指期貨最後交易價５４０７，跌８３點，高水１２點，成交
１２５８７６張。
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31/03/2025 16:46
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31/03/2025 17:35 《外圍焦點》德國公布ＣＰＩ，美國公布芝加哥ＰＭＩ
31/03/2025 15:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５５８０﹒５，跌４２﹒５點
31/03/2025 09:15 期指低開２８１點報２３１４９，國指期貨跌９７點報８５０６
31/03/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５５８０﹒５，跌４２﹒５點
31/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５９２８７張增５０７６張
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