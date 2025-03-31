即月期指最後交易價２３１６２跌２６８點，成交１１００８６張

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指最後交易價２３１６２，跌２６８點，高水４２點，

成交１１００８６張。即月國指期貨最後交易價８５１９，跌８４點，高水２點，成交

９５６０９張。另外，即月科指期貨最後交易價５４０７，跌８３點，高水１２點，成交

１２５８７６張。

