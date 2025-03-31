【夜期時段】即月期指最新報２３１２２點，跌４０點，高水２點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３１４６點，跌１６點，高水

２６點，最新報２３１２２點，跌４０點，高水２點，合約成交４１４張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８５１８點，跌１點，高水１點，最新報８５１０點，跌９

點，低水７點，合約成交４８９張。

