【夜期時段】即月期指最新報２３１２２點，跌４０點，高水２點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３１４６點，跌１６點，高水
２６點，最新報２３１２２點，跌４０點，高水２點，合約成交４１４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５１８點，跌１點，高水１點，最新報８５１０點，跌９
點，低水７點，合約成交４８９張。
《說說心理話》遺體修復師分享入行過程！初入行有冇心理壓力？「無言老師」計劃推行初衷？► 即睇
31/03/2025 17:20
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31/03/2025 16:31 即月期指最後交易價２３１６２跌２６８點，高水４２點
31/03/2025 15:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５５８０﹒５，跌４２﹒５點
31/03/2025 09:15 期指低開２８１點報２３１４９，國指期貨跌９７點報８５０６
31/03/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指５５８０﹒５，跌４２﹒５點
31/03/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５９２８７張增５０７６張
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