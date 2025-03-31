《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，中國公布財新製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社３１日專訊》澳洲央行公布議息結果，及中國公布財新製造業ＰＭＩ，料為

周二（１日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周二本港時間１１：３０ａｍ，澳洲央行公布貨幣政策決議聲明；

１２：３０ｐｍ，澳洲央行舉行記者會。４：１５ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員格林在皇

家經濟學會發表主題演講。４：２０ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內發表主題演講。晚上

８：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在德國法蘭克福舉行的會議致歡迎辭。９：００ｐｍ，里奇

蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金參加座談會。



＊歐元區公布ＣＰＩ，美國公布製造業ＰＭＩ＊



數據方面，周二７：３０ａｍ（本港時間．下同），日本公布２月失業率，料維持於

２﹒５％。８：３０ａｍ，日本公布３月製造業採購經理人指數。同一時間，澳洲公布２月零售

銷售，月率升幅料維持於０﹒３％。９：４５ａｍ，中國公布３月財新製造業採購經理人指數，

料由５０﹒８降至５０﹒６。１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於４﹒１％。

５：００ｐｍ，歐元區公布２月失業率，料維持於６﹒２％；３月消費者物價指數月率升幅料由

０﹒４％擴大至０﹒６％，年率升幅料由２﹒４％收窄至２﹒２％。９：４５ｐｍ，美國公布３

月製造業採購經理人指數，料由５２﹒７降至４９﹒８。１０：００ｐｍ，美國公布３月ＩＳＭ

製造業指數，料由５０﹒３降至４９﹒５。



另外，美國周三（２日）公布３月ＡＤＰ就業變動，周五（４日）公布３月新增非農就業人

數及失業率。（ｗａ）

