《日入而息》恒指首季升１５％，北都三片區試點收１２份意向書

《今天重點》

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ＤＳ創神話恒指季升三千點，惟資金避險礙後市

國家市監總局查長和港口交易，外交部表示堅決反對經濟脅迫侵犯權益

財政部首發特別國債５千億，支持國有大行補充資本；減輕經營主體負擔，做到「陽光收費」

本港２月零售貨值跌１３％遠遜預期，首兩月跌７﹒８％

中石油（００８５７）關注關稅政策走向，續降低油氣採購成本

大新金融（００４４０）全年純利升５﹒１％至１６﹒７億元，息１﹒１８元

大新銀行集團（０２３５６）全年純利升１１％至２０﹒６億元，派息０﹒３９元；大新銀行指

本地商業房地產貸款不良貸款比率維持在可控水平

證監會已使用人工智能技術檢視涉及放債業務上市公司財務披露文件；證監會表示截至２月底在

港註冊開放式基金型公司按年增８１％

本財年首十一月赤字９２３億元，財政儲備６４２３億

香港人民幣存款２月升４﹒９％，港元存款增２﹒１％

廣汽目標今年在港銷量逾２０００輛，推新ＳＵＶ車型

京東工業再申請來港上市，美林高盛海通國際聯席保薦

特朗普稱將在最後期限前達成ＴｉｋＴｏｋ出售協議

百仕通考慮加入財團競購ＴｉｋＴｏｋ美國業務

特朗普對４月２日翹首以待，全球股民則嚴陣以待

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《即日市況》

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恒指全日跌３０７點收報２３１１９，內銀撐市兩萬三幸保不失

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《深滬股市》

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內銀獲撐ＰＭＩ升，滬指收跌０﹒５％全月升０﹒４％

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《美元匯價》

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美國衰退憂慮反覆上升，匯市仍缺方向

歐元最新報１﹒０８０７╱０８，日圓最新報１４９﹒２５╱２６

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《公司業績》

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招商局港口（００１４４）全年純利升２７％，末期息派０﹒６３６元

大新銀行集團（０２３５６）全年純利升１１％至２０﹒６億元，派息０﹒３９元

大新金融（００４４０）全年純利升５﹒１％至１６﹒７億元，息１﹒１８元

康達環保（０６１３６）全年純利升３４﹒７％至１﹒７億人幣，不派末期息

中視金橋（００６２３）全年純利升１０﹒５％至１﹒１億人幣，連特息派３５港仙

保利物業（０６０４９）全年純利升６﹒８％至，息１﹒３３２元人幣

中海外（００６８８）全年純利跌３８﹒９％至１５６﹒４億人幣，息３０港仙

大酒店（０００４５）全年盈轉虧９﹒４億元，不派息

宜賓銀行（２５９６）上年度盈利升９﹒６％派息５分人幣

指尖悅動（６８６０）上年度盈利升３﹒８５倍，不派末期息

萬順集團控股（０１７４６）上年度盈轉虧達６８６萬元

廣匯寶信（０１２９３）明日停牌待延遲刊發２０２４年度業績至４月２９日前

創新奇智（０２１２１）全年虧損擴大至５﹒９億人幣，不派末期息

太平洋網絡（００５４３）全年虧轉盈４３７３﹒５萬人幣，息４﹒５分

汽車街（０２４４３）全年虧損擴大至１﹒２億人幣，不派息

高科橋（０９９６３）全年虧損擴大至９４８４﹒６萬元，不派息

興業合金（００５０５）全年純利升２８﹒７％至２﹒４億人幣，不派息

艾迪康控股（０９８６０）全年純利跌８０％至４７０１萬人幣，不派息

華興資本控股（０１９１１）全年虧損收窄至１﹒８億人幣，不派息

東方電氣（０１０７２）全年純利跌１７﹒７％至２９﹒２億人幣，息４３﹒８分

越秀地產（００１２３）全年少賺６７﹒３％至１０﹒４億人民幣，不派末期息

第四範式（０６６８２）全年虧損收窄至２﹒７億人幣，不派末期息

禹洲集團（０１６２８）全年虧損擴大至１１９﹒７億人幣，不派息

賽伯樂國際控股（０１０２０）延遲刊發２０２４年年度業績

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《公司資訊》

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京東工業再申請來港上市，美林高盛海通國際聯席保薦

胡桃資本（００９０５）與Ｗａｔｅｒｄｒｉｐ訂立合作協議

石四藥集團（０２００５）鹽酸阿比多爾片獲批藥品生產註冊批件；安瓿包裝鹽酸尼卡地平注射

液獲批藥品生產註冊批件

中海油（００８８３）獲惠州１９－６億噸級油田發現

天安（０００２８）向主要股東聯合集團租用灣仔寫字樓多層物業

金貓銀貓（０１８１５）山南礦詳查實施方案獲西藏評審中心通過

健康之路（０２５８７）ＣＦＯ公布業績當日辭任，上市剛滿三個月

雷士國際（０２２２２）陳劍瑢辭任首席執行官，續任執董及副董事長

北方礦業（００４３３）委任副主席親屬錢斯群為公司執行董事

騰盛博藥（０２１３７）在亞肝會公布乙肝藥物最新積極數據

能源及能量環球（０１１４２）擬配售１億美元可換股票據

ＺＡ Ｂａｎｋ委任吳忠豪為新任行政總裁

新世界牽頭發展港島南岸第５Ａ期命名為滶晨

鞍鋼附屬與本鋼板材合資成立再生資源公司整合本溪地區廢鋼資源

香港快運５月２９日直飛浙江省義烏，每周三班

鼎豐集團汽車（０６８７８）中途停牌，停牌前報０﹒０３７元跌近２３％創新低

比亞迪（０１２１１）多款非智駕版車型減價萬元

京東香港取消自提運費門檻，ＨＫＴＶｍａｌｌ獲納「買貴就賠」

來凱醫藥（０２１０５）已向美國遞交ＬＡＥ１０２肥胖症治療臨床方案修訂版

信銘生命（００４７４）附屬昊天國際擬撥３億人幣發展ＡＩ資料中心業務

傳特斯拉尋求阿里雲在華ＧＰＵ資料中心服務，加速智駕入華

大昌微綫（００５６７）斥２８５０萬人幣入股內地健康管理諮詢業務１５％

大酒店（０００４５）上季大中華區半島酒店平均可出租客房收入按年升９％

景業名邦（０２２３１）陳思銘辭任公司主席，劉華錫接任公司授權代表

金輪天地控股（０１２３２）黃楚基辭任獨立非執行董事，陳志煒接任

港鐵（０００６６）何文田站增兩出入口工程料本年內完成；客服中心外判不涉裁員，爭取年內

完成東鐵線安裝月台閘門

滙豐中國在岸信用研究主管：點心債市場規模有望繼續增長

科濟藥業舒瑞基奧侖賽注射液研究結果獲ＡＳＣＯ年會接受口頭報告

招商恒生科技指數ＥＴＦ今掛牌，捕捉中國科企增長機遇

中石油（００８５７）關注關稅政策走向，續降低油氣採購成本

香港商用航空中心夥國泰（００２９３）深化ＪｅｔＬｉｎｋ服務

小米（０１８１０）完成配股淨籌４２５億元

上坤地產（０６９００）仍就２０２３年年度業績與其核數師合作審批，續停牌

大新銀行表示本地商業房地產貸款不良貸款比率維持在可控水平

廣汽目標今年在港銷量逾２０００輛，推新ＳＵＶ車型

明發集團（００８４６）兩間中國附屬公司已向地方監管機構提交董事變更申請

永泰生物（０６９７８）ＥＡＬ的附條件新藥上市申請獲得藥監局受理

精進建築將向電器工程公司償還３００多萬，法官下令撤銷清盤呈請

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《國企紅籌》

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保利物業（０６０４９）姚玉成獲董事會審議批准為執行董事候選人

聯泰控股（００３１１）王京退任獨立非執行董事，史敏接任

春城熱力（０１８５３）原執行董事楊忠實調任為非執行董事

浙江滬杭甬（００５７６）擬３７億人幣投資杭州灣地區環線高速項目

深圳高速（００５４８）公布２月路費收入，廣深高速收２﹒０７億人幣

北京汽車（０１９５８）附屬擬１﹒２９億人幣收購同系４０座換電站

中銀航空租賃（０２５８８）購７０架空客Ａ３２０ＮＥＯ及５０架波音７３７－８

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《神州民企》

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中國油氣（００７０２）中途停牌，被高等法院頒令清盤

龍輝國際控股（０１００７）開市前停牌，尚未公布全年業績

中國白銀（００８１５）山南礦詳查實施方案獲西藏評審中心通過

維天運通（０２４８２）龍科獲提名為執行董事候選人，傅達擬辭任

康臣藥業（０１６８１）委任腎病權威Ｂａｒｒａｔｔ為科學顧問

中國秦發（００８６６）約７０００萬元增持印尼煤礦業務

同道獵聘（０６１００）認購廈門國際銀行合共２﹒１億人幣結構性存款產品

長飛光纖（０６８６９）建議２﹒４億人幣收購奔騰激光５９﹒１８３７％股權

理士國際（００８４２）目標第四季分拆Ｌｅｏｃｈ Ｅｎｅｒｇｙ於美國上市

百心安（０２１８５）在日本招募首位患者參與雷帕黴素ＤＣＢ在研產品的臨床試驗

瀚華金控（０３９０３）短暫停牌，以待刊發內幕消息公告

富力地產（０２７７７）高等法院頒令駁回對兆晞及富力香港清盤呈請

麗珠醫藥（０１５１３）楊亮辭去公司副總裁及附屬公司一切職務

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《中國要聞》

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３月ＰＭＩ一年高，分析指仍弱於季節性，關注美關稅

政治局會議表示中央巡視發現問題要嚴肅認真抓好整改

Ｈ＆Ｍ旗下高端品牌４月關閉北京門店

港珠澳大橋珠海公路口岸第一季度客流車流雙增長

市監總局修訂規章，強化涉企檢查要求明確審批權限

發改委表示設備更新資金增至２０００億，支持範圍擴大；持續優化民企參與「兩新」政策環境

能源局王宏志晤貝克休斯董事長，就油氣等交換意見

中國３月官方製造業ＰＭＩ回升至５０﹒５％，符預期

人行１６６７億逆回購利率持平，淨投放３１７億

金監總局擬修訂貨幣經紀公司管理辦法，增兩類業務

分析指財政部五千億注資約可撬動４萬億信貸增量

國債補充資本不常見，中金表示大行息差承壓有必要融資

財政部首發特別國債５千億，支持國有大行補充資本；減輕經營主體負擔，做到「陽光收費」

南京今日起全面取消商品房限購

光大信託被限制消費，相關人士回應指法院已撤銷

華為引望工商變更，新增阿維塔科技和賽力斯兩大股東；華為去年全球銷售收入８６２１億，淨

利按年跌２８％

中證監表示ＩＰＯ優先配售對象新增銀行理財、保險資管

３月ＭＬＦ餘額４１５７０億，與此前預告操作量相符

人行３月８０００億買斷式逆回購，無開展國債買賣

習近平《求是》刊文：朝著科技強國的宏偉目標前進

中證監召開境外上市備案管理會議，落實「惠港５條」

機構表示廣州３月二手住宅網簽逾１萬套，環比增７３％

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《寶島快訊》

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台股收挫４﹒２％失二萬一關，３月外資大撤離

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《國際要聞》

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美國防長訪東京，將駐日美軍升級為作戰司令部

普京拒合作激怒特朗普，威脅對所有俄油加徵二級關稅

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《外圍經濟》

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日本２月工業生產創１１個月最大增幅

歐元區通脹預期持平於２﹒６％，高於歐央行目標水平

美國密歇根消費者信心指數意外下降

日本據悉將賦予虛擬資產作為金融產品合法地位

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《大國博弈》

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特朗普稱將在最後期限前達成ＴｉｋＴｏｋ出售協議

百仕通考慮加入財團競購ＴｉｋＴｏｋ美國業務

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《特朗普新政》

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日本經濟產業大臣：將繼續與美國就關稅問題磋商

特朗普與英國首相施紀賢就對等關稅通話

美國副總統萬斯訪問格陵蘭，丹麥促停止敵對行動

金價本周再衝紀錄高位，關稅戰擔憂推動避險需求

馬斯克稱現在是買入特斯拉股票的好機會

特朗普對４月２日翹首以待，全球股民則嚴陣以待

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《ＡＩ》

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ＤＳ月訪問量超ＣｈａｔＧＰＴ，市場份額６﹒６％排第三

北京通研院發布５歲心智智能人，與宇樹等建立機器人聯盟

日本追加５４億美元，扶持晶片新創企業Ｒａｐｉｄｕｓ

深圳發放首批２億元「訓力券」，惠及４０多家ＡＩ企業

百度文小言升級，支持多模型融合調度、圖片問答等功能

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《其他消息》

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私隱公署發指引，協助機構制定使用生成式ＡＩ政策

陳茂波稱國際投資者對港信心回升，外資憂「執輸」現急補倉

許正宇稱長和出售港口事件絕不影響家辦投資本港意欲

鄧炳強稱面對軟對抗等四大威脅，國安風險仍在呼籲港人慎思明辨

澳門特首岑浩輝下月１４日發表其首份施政報告

俊思１２﹒７萬會員資料外洩，私隱公署裁定違反《私隱條例》

七欖三日共計逾１１萬人入場，運輸署表示離場整體交通大致暢順

傳長和押後售港口，林健鋒籲外界「靜一靜，唔好亂批評」

國家市監總局查長和港口交易，外交部表示堅決反對經濟脅迫侵犯權益

金管局表示２月新批出按揭貸款額按月增加４﹒３％；２月外匯基金總資產按月減少１０２９億

元

證監會已使用人工智能技術檢視涉及放債業務上市公司財務披露文件；證監會表示截至２月底在

港註冊開放式基金型公司按年增８１％

強積金中介停ｃｏｌｄ ｃａｌｌ銷售，積金局籲接不明來電即收線

民航處表示上月兩貨機險相撞涉空管人員未遵程序，將加強措施

本港２月零售貨值跌１３％遠遜預期，首兩月跌７﹒８％

本財年首十一月赤字９２３億元，財政儲備６４２３億

香港人民幣存款２月升４﹒９％，港元存款增２﹒１％

美聯周末十大屋苑錄１２宗買賣，連續三周維持雙位數

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