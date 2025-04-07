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期貨新聞

07/04/2025 09:15

期指低開１６５０點報２１１４８，國指期貨跌６２１點報７７７０

　　《經濟通通訊社７日專訊》期指低開１６５０點報２１１４８，國指期貨低開６２１點報
７７７０，科指期貨低開５０１點報４８１０。

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