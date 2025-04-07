即月期指最後交易價１９７８０跌３０１８點，低水４８點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價１９７８０，跌３０１８點，低水４８點，

暫成交２６５１８６張。即月國指期貨最後交易價７２５１，跌１１４０點，低水１２點，暫成

交３４２７０３張。另外，即月科指期貨最後交易價４４０５，跌９０６點，高水３點，暫成交

４３８８７３張。

