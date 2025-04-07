即月期指最後交易價１９７８０跌３０１８點，低水４８點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價１９７８０，跌３０１８點，低水４８點，
暫成交２６５１８６張。即月國指期貨最後交易價７２５１，跌１１４０點，低水１２點，暫成
交３４２７０３張。另外，即月科指期貨最後交易價４４０５，跌９０６點，高水３點，暫成交
４３８８７３張。
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07/04/2025 16:31
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下一篇新聞︰07/04/2025 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨４８５９，跌逾２５１點
07/04/2025 09:15 期指低開１６５０點報２１１４８，國指期貨跌６２１點報７７７０
07/04/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨４９２４，跌逾１８６點
07/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１５７０４５張，增５１４張
07/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０８６６８張減９１６１張
07/04/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１２５８６張，減５９６３張
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