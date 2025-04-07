【夜期時段】即月期指報１９６６２點，跌１１８點，低水１６６點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７８０點，無升跌，低水４８點

，最新報１９６６２點，跌１１８點，低水１６６點，合約成交７８９張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７２６０點，升９點，低水３點，最新報７１９７點，跌

５４點，低水６６點，合約成交１５５０張。

