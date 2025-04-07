【夜期時段】即月期指報１９６６２點，跌１１８點，低水１６６點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７８０點，無升跌，低水４８點
，最新報１９６６２點，跌１１８點，低水１６６點，合約成交７８９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７２６０點，升９點，低水３點，最新報７１９７點，跌
５４點，低水６６點，合約成交１５５０張。
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07/04/2025 17:20
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