《美指期貨》道瓊斯指數期貨現跌３﹒４８％，報３７１９０

《經濟通通訊社７日專訊》截至香港時間１７：０５，道指期貨跌１３４０點或３﹒４８％

，報３７１９０點。



納指期貨跌６８６點或３﹒９１％，報１６８５３點。



標普５００指數期貨跌１８３﹒２５點或３﹒５９％，報４９２７點。（ｒｃ）

