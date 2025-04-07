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期貨新聞

07/04/2025 17:23

《美指期貨》道瓊斯指數期貨現跌３﹒４８％，報３７１９０

　　《經濟通通訊社７日專訊》截至香港時間１７：０５，道指期貨跌１３４０點或３﹒４８％
，報３７１９０點。
　
　　納指期貨跌６８６點或３﹒９１％，報１６８５３點。
　
　　標普５００指數期貨跌１８３﹒２５點或３﹒５９％，報４９２７點。（ｒｃ）

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