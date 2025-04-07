《日入而息》關稅戰港股暴瀉三千點，財爺指金融體系穩健交易暢順

《今天重點》

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陳茂波批美國對外加徵關稅霸凌無理，違反世貿規則；金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融

風險；證監會梁鳳儀指港股跌市有承托具韌性，券商保證金按時繳交

恒生投資管理指市場波動因美國關稅較高，中國反制力度較大；恒生投資管理料美股於短期仍相

對波動，看好內地及香港市場

ＭＳＣＩ亞太指數及新興市場指數下跌逾７％；Ａ股大跌，匯金救市，已增持ＥＴＦ，堅決維護

市場平穩；Ａ股急挫，量化機構交易較平靜表示「扛」過去反而更好；券商普遍向客戶提示兩融

風險，加強穩定客戶情緒；小商品城對業務無實質影響，對義烏出口影響亦有限；學者指中國限

制稀土出口，讓美國感受貿易保護主義反噬；專家指反制特朗普關稅有如「掀桌子」，或被踢出

供應鏈；大摩憂美國經濟衰退風險，對亞洲股市轉採防禦姿態；瑞銀料美對等關稅拖累中國ＧＤ

Ｐ增速１﹒５個百分點；花旗指美國對華關稅較高，點名受衝擊板塊及個股；富蘭克林鄧普頓稱

美國經濟衰退與通脹風險顯著上升；富瑞指內地反制關稅損半導體行業，但料華虹等受惠；高盛

降中國股市目標價，料反制措施致貿易戰升級；群益金鼎證券指今年中國美元計出口金額料至少

跌７％；多家Ａ股公司回應指全球多元化布局，關稅影響可控；標普指關稅悲觀情景下，中國問

題貸款佔比或超６％

中國據報商討前置部分經濟刺激政策，以應對關稅衝擊；商務部召開美資企業圓桌會，冀美企澄

清因果採務實行動；中國社科院撤「公共政策研究中心」，中心學者批評關稅；惠譽下調中國主

權信用評級，財政部指不予認可；外交部再回應美對等關稅表示以對等為名，行霸權之實

美國財長反駁匯率擔憂，表示會堅持強勢美元政策；鮑威爾暗示聯儲局暫時按兵不動，對通脹衝

擊保持警惕；支持特朗普的對沖基金大佬抨擊關稅戰，警告經濟核冬天

Ｌａｌａｍｏｖｅ母企再申港上市，擬拓版圖至中東

葉氏化工（００４０８）料關稅對集團影響不顯著，將尋找合適收購機會

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《即日市況》

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恒指破紀錄單日暴瀉３０２１點收穿兩萬點，逾六成藍籌雙位數下跌

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《深滬股市》

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滬指挫７﹒３％五年最大單日跌幅，匯金穩市成交激增

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒０９６２╱６４，日圓最新報１４６﹒０３╱０５

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《公司資訊》

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Ｌａｌａｍｏｖｅ母企再申港上市，擬拓版圖至中東

聯邦制藥（０３９３３）擬斥最多２億元回購股份

中國旭陽（０１９０７）最多可購回約３﹒２９億股

中銀航空租賃（０２５８８）據報達成１５億美元定期貸款

金源氫化（０２５０２）今早停牌，待公布原因

金馬能源（０６８８５）今早停牌，待公布原因

碧桂園（０２００７）８隻境內債兌付調整方案通過，涉本金１２４億

ＡｌｉｐａｙＨＫ已接入近５００個繳費商戶，本月再推扣稅優惠；阿里國際啟動大規模校招，

８０％為ＡＩ崗位

Ｋ１１入股ＩＮＣＵＢＡＳＥ Ｓｔｕｄｉｏ推動全球動漫文化產業

亞倫（００６８４）公眾持股量２４﹒０４％，擬邀關連人士售股等以符上市規定

小米（０１８１０）創辦人雷軍微博停更數日後首次發聲：我們會繼續努力

美副國務卿與巴拿馬外長通話，討論長和（００００１）經營港口審計問題

葉氏化工（００４０８）料關稅對集團影響不顯著，將尋找合適收購機會

理士國際（００８４２）股價挫１８％，稱全球化布局可靈活調整供應鏈

華懋瑜一．天海單日沽６１伙，套現逾５﹒８億元

保利置業（００１１９）３月合同銷售金額跌５％，首季則升３４％

地平線（０９６６０）夥大眾汽車就高階智能駕駛領域進一步合作

融創中國（０１９１８）３月合同銷售額跌５８％，首季則升１％

金地商置（００５３５）３月合約銷售跌４８％，首季跌３６％

貿易通（００５３６）與Ｄｏｃｕｓｉｇｎ達成戰略合作協議

地平線（０９６６０）與大眾汽車於高階智能駕駛深入合作

偉仕佳杰（００８５６）指美關稅政策不會對集團業務產生直接不利影響

中奧到家（０１５３８）強制執行申請已獲接納，將對首名賣方執行判決

中海宏洋（００６８８）３月合約銷售額按年跌２４﹒１％，首季跌１２﹒５％

滙豐安排流動銀行「重返」元朗，配合簡約公屋入伙

李慧敏將退任太古（０００１９）（０００８７）獨立非常務董事

騰訊（００７００）今回購１３５萬股，涉資約６億元

利郎（０１２３４）首季ＬＩＬＡＮＺ產品零售額按年錄高單位數增長

中海外（００６８８）３月合約銷售金額按年跌４８﹒６％，首季跌２２﹒９％

弘陽地產（０１９９６）３月合約銷售金額按年跌５１％，首季跌４３﹒２％

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《國企紅籌》

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國泰君安Ａ股簡稱４月１１日起變更為「國泰海通」（０２６１１）

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《神州民企》

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蔚來（０９８６６）完成發行約４０億元配售股份

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《中國要聞》

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清明假全國口岸日均２０７萬人次出入境，同比增兩成；清明假期全國１﹒２６億人次國內遊，

總花費增近７％

中國３月外儲增１３４億美元，黃金儲備連增五個月

人行９３５億逆回購利率持平，淨回籠１５１７億

滬深北交易所發布程序化交易管理實施細則，７月實施

ＭＳＣＩ亞太指數及新興市場指數下跌逾７％；Ａ股大跌，匯金救市，已增持ＥＴＦ，堅決維護

市場平穩；Ａ股急挫，量化機構交易較平靜表示「扛」過去反而更好；券商普遍向客戶提示兩融

風險，加強穩定客戶情緒；小商品城對業務無實質影響，對義烏出口影響亦有限；學者指中國限

制稀土出口，讓美國感受貿易保護主義反噬；專家指反制特朗普關稅有如「掀桌子」，或被踢出

供應鏈；大摩憂美國經濟衰退風險，對亞洲股市轉採防禦姿態；瑞銀料美對等關稅拖累中國ＧＤ

Ｐ增速１﹒５個百分點；花旗指美國對華關稅較高，點名受衝擊板塊及個股；富蘭克林鄧普頓稱

美國經濟衰退與通脹風險顯著上升；富瑞指內地反制關稅損半導體行業，但料華虹等受惠；高盛

降中國股市目標價，料反制措施致貿易戰升級；群益金鼎證券指今年中國美元計出口金額料至少

跌７％；多家Ａ股公司回應指全球多元化布局，關稅影響可控；標普指關稅悲觀情景下，中國問

題貸款佔比或超６％

愛彼迎中國指五一擬出境遊中國用戶搜索熱度增兩倍

余承東卸任智能汽車解決方案ＢＵ董事長，成引望副董

北京醫保局表示今年重點儲備不少於１０家擬上市醫企

搞投機鑽營，中紀委駐中組部紀檢組原組長李剛被雙開；違規干預執紀活動，海南省紀委原副書

記陳笑波被雙開

上期所表示近期國際形勢複雜多變，要做好風險防範工作

中央提速建設農業強國，加快實現種源自主可控

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《寶島快訊》

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台股收瀉９﹒７％，台積電近十六年半首見跌停鎖死

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《大國博弈》

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外交部表示２月福島核污水獨立採樣檢測結果未見異常

中國據報商討前置部分經濟刺激政策，以應對關稅衝擊；商務部召開美資企業圓桌會，冀美企澄

清因果採務實行動；中國社科院撤「公共政策研究中心」，中心學者批評關稅；惠譽下調中國主

權信用評級，財政部指不予認可；外交部再回應美對等關稅表示以對等為名，行霸權之實

美國杜邦遭反壟斷調查，分析指給予中國企業新的機遇

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《國際要聞》

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憲法法院剝奪尹錫悅職權，韓媒傳６月３日舉行大選

美國財長反駁匯率擔憂，表示會堅持強勢美元政策；鮑威爾暗示聯儲局暫時按兵不動，對通脹衝

擊保持警惕；支持特朗普的對沖基金大佬抨擊關稅戰，警告經濟核冬天

越南提出取消對美國所有關稅，白宮貿易顧問稱還不夠

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《外圍經濟》

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加拿大就業人數意外減少，創２０２２年以來最大跌幅

巴菲特表示社交平台所傳言論均不實

日本２月名義工資漲幅高於預期

微軟否認將停止在中國運營，在華合資公司據報大裁員；微軟在華合資公司傳停止中國區運營，

員工補償Ｎ＋１

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《其他消息》

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陳茂波稱政府在金融市場已有監察機制，冀及早識別問題；陳浩濂稱港府一直與監管機構進行跨

市場全天候監管；香港物流商會指新稅制令跨境電商成本上升，料影響貨量；曾俊華稱特朗普政

治豪賭，不引發世界大戰也大亂；恒生投資管理指市場波動因美國關稅較高，中國反制力度較大

「經珠港飛」首航團江西起行，抵珠海次日香港轉飛曼谷

張李佳蕙獲委任為機管局行政總裁，任期三年

恒生投資管理料美股於短期仍相對波動，看好內地及香港市場

施羅德資本夥蘋果推第二期中國潔淨能源策略

清明節假期最後一天，截至昨晚九時逾５５萬人次入境

景順指ＡＩ發展勢頭仍強勁，惟宜堅持基本面投資

英媒指劉鶴兒子劉天然涉金融貪腐被查

許正宇稱６種子基金回撥約６２０億，２０２８年將檢視財務安排

證監會為持牌虛擬資產交易平台和認可虛擬資產基金制定質押指引

金馬能源及附屬公司金源氫化今早雙雙停牌，待發內幕消息公告

陳浩濂稱推進公開發售電子化認購立法建議

陳茂波稱致力推動Ｗｅｂ３﹒０建立合適框架，確保監管不扼殺創新；明天公布第四批重點企業

，涉ＡＩ智慧交通等

中原十大屋苑周末錄６宗成交重回單位數，６屋苑捧蛋

戴德梁行料今年樓價正負３％浮動，甲廈租金跌９％

金管局表示３月底官方外匯儲備資產減至４１３１億美元

首季批出五份住宅項目預售樓花同意書涉２７４９伙

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