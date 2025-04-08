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08/04/2025 09:15

期指高開３８點報１９８１８，國指期貨跌１８點報７２３３

　　《經濟通通訊社８日專訊》期指高開３８點報１９８１８，國指期貨低開１８點報７２３３
，科指期貨高開９１點報４４９６。

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