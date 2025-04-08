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期貨新聞

08/04/2025 16:31

即月期指最後交易價１９９１８升１３８點，低水２１０點

　　《經濟通通訊社８日專訊》即月期指最後交易價１９９１８，升１３８點，低水２１０點，
暫成交１８６１９４張。即月國指期貨最後交易價７３４１，升９０點，低水９０點，暫成交
２１８０９４張。另外，即月科指期貨最後交易價４５０７，升１０２點，低水６１點，暫成交
３５９７５４張。

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