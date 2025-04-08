即月期指最後交易價１９９１８升１３８點，低水２１０點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指最後交易價１９９１８，升１３８點，低水２１０點，

暫成交１８６１９４張。即月國指期貨最後交易價７３４１，升９０點，低水９０點，暫成交

２１８０９４張。另外，即月科指期貨最後交易價４５０７，升１０２點，低水６１點，暫成交

３５９７５４張。

