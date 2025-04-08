即月期指最後交易價１９９１８升１３８點，成交１８６４８０張

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指最後交易價１９９１８，升１３８點，低水２１０點，
成交１８６４８０張。即月國指期貨最後交易價７３４１，升９０點，低水９０點，成交
２１８１３５張。另外，即月科指期貨最後交易價４５０７，升１０２點，低水６１點，成交
３５９７５４張。
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08/04/2025 16:46
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上一篇新聞︰08/04/2025 17:09 《外圍焦點》德國財長發表講話，三藩市聯儲總裁參加對話活動
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08/04/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報１９９１８點，無升跌，低水２１０點
08/04/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５１７１﹒０升近７４點
08/04/2025 09:16 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５１６１﹒２５升６４點
08/04/2025 09:15 期指高開３８點報１９８１８，國指期貨跌１８點報７２３３
08/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２４７３５０張，增逾九萬張
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