【關稅戰】白宮貿易顧問納瓦羅稱市場正見底，美股期指升１％

《經濟通通訊社８日專訊》白宮貿易顧問納瓦羅在霍士新聞台稱市場「正在見底」，並說：
「我保證不會出現經濟衰退。」他預計道瓊工業指數將升至５００００點，但沒有給出具體時間
表。承接隔夜美股回穩，標普５００及納斯達克１００指數期貨漲幅擴大至１％。（ｊｆ）
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08/04/2025 08:13
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「我保證不會出現經濟衰退。」他預計道瓊工業指數將升至５００００點，但沒有給出具體時間
表。承接隔夜美股回穩，標普５００及納斯達克１００指數期貨漲幅擴大至１％。（ｊｆ）
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