【關稅戰】白宮貿易顧問納瓦羅稱市場正見底，美股期指升１％

《經濟通通訊社８日專訊》白宮貿易顧問納瓦羅在霍士新聞台稱市場「正在見底」，並說：

「我保證不會出現經濟衰退。」他預計道瓊工業指數將升至５００００點，但沒有給出具體時間

表。承接隔夜美股回穩，標普５００及納斯達克１００指數期貨漲幅擴大至１％。（ｊｆ）

