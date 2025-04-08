【夜期時段】即月期指最新報１９９１８點，無升跌，低水２１０點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９２７點，升９點，低水２０１

點，最新報１９９１８點，無升跌，低水２１０點，合約成交４８９張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７３３７點，跌４點，低水９４點，最新報７３４４點，升

３點，低水８７點，合約成交６１５張。

