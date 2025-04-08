《日入而息》央媽率國家隊護盤Ａ股彈，恒指反彈２９９點企兩萬關

《今天重點》

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國資委指央企必須把科技創新擺在更加突出位置；全力支持央企控股上市公司加大增持回購力度

；國開行首季新增貸款１８５０億元支持經濟大省；國家能源集團持續支持各控股上市公司深耕

主責主業；中國華能集團將促使控股上市公司積極開展股票增持；兩桶油齊稱控股股東將增持公

司ＡＨ股份；社保基金近日已主動增持國內股票，近期將繼續增持；第二批險資長期投資股票試

點批覆額度達１１２０億

中石油（００８５７）控股股東擬斥最多５６億元人幣增持ＡＨ股

中石化（００３８６）控股股東擬斥最多３０億人幣增持ＡＨ股

中海油（００８８３）母公司擬斥最多４０億人幣增持公司ＡＨ股

中海油服（０２８８３）：中國海油集團擬斥不超過５億人幣增持其Ａ、Ｈ股

李家超稱香港會保持自由港地位，將在七方面加大力量；李家超回應長和出售巴拿馬港口資產，

稱任何交易須依法依規；爭取機會為網紅提供可行支援，令世界各地認識香港；

金管局夥銀行業支援進出口及製造等行業，彈性延長融資貸款還款期；銀公歡迎金管局推出措施

支持中小企，助減輕資金流動性壓力

港府與第４批１８家重點企業簽約，包括生命健康與新能源科技行業

港鐵（０００６６）歡迎北環線主線鐵路方案獲批准，爭取２０３４年竣工；行政會議批准北環

線主線鐵路方案，目標２０３４年完成

美威脅再加徵５０％關稅，中國商務部表示必將奉陪到底；中國外交部指威脅非打交道正確方式

，堅決維護合法權益；中方斥美沒顯出想認真對話意願，促拿出平等互惠態度；李強與歐盟委員

會主席馮德萊恩通電話，談應對美國關稅；中國據報勸告ＳＨＥＩＮ等公司勿將供應鏈轉移至境

外；中國據報暫停大規模投資墨西哥，地緣經濟重心轉往秘魯；網傳中方六大招反制，包括禁進

口美國電影，外交部回應；影視Ａ股齊指美關稅影響微，華策稱出口屬服貿不涉關稅

美財長據悉周日飛往海湖莊園面見特朗普；美國財政部高官密會東盟財金代表，傳達白宮關稅政

策；美國參議員沃倫狠批特朗普，發動「史上最愚蠢」貿易戰；特朗普關稅來襲，美國消費者瘋

搶蘋果ｉＰｈｏｎｅ；蘋果股價連續３日下跌，市值蒸發６３８０億美元；馬斯克個人財富自去

年１１月首次跌破３０００億美元；憂特朗普摧毀金融市場，華爾街人士：「壓力很大！」

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《即日市況》

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股災後港股仍極波動，恒指午後曾急倒跌最終彈２９９點收市守兩萬

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《深滬股市》

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央媽率國家隊護盤，滬指收漲１﹒６％，農業消費股揚

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《美元匯價》

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聯儲或提前減息，歐元部署低位吸納

歐元最新報１﹒０９２０╱２１，日圓最新報１４７﹒１９╱２０

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《公司資訊》

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美的集團（００３００）擬斥１５億至３０億人幣回購Ａ股

第四範式（０６６８２）擬回購不超過Ｈ股股份總數１０％

長城汽車（０２３３３）與杭州宇樹科技簽署戰略合作協議

中移動（００９４１）綜合考慮資本市場整體情況，擇機回購

康臣葯業（０１６８１）楊玉川已獲委任為執董及海外業務總監

中石油（００８５７）控股股東擬斥最多５６億元人幣增持ＡＨ股

中石化（００３８６）控股股東擬斥最多３０億人幣增持ＡＨ股

重農商行（０３６１８）中途停牌，停牌前報５﹒０６元升近４％；首季純利按年升６﹒３％，

下午復牌

華能國際（００９０２）今年將積極穩定派息政策增回報

東方證券（０３９５８）擬斥資最多５億元人民幣回購Ａ股

潼關黃金（００３４０）開市前停牌，擬認購股份

中國神華（０１０８８）擬未來三年最低現金分紅提高至６５％兼增分紅次數

中煤能源（０１８９８）控股股東擬上限８０００萬人幣增持２％Ａ股股份

中遠海能（０２３４３）控股股東中遠海運集團累計斥近７億人幣增持

中電信（００７２８）持續加強市值管理，切實推進「提質增效重回報」行動

信和黃志祥及三子女被新加坡列為「具政治影響力者」

太保（０２６０１）已增持寬基交易型開放式ＥＴＦ，另籌劃回購Ａ股

小米（０１８１０）目前ＳＵ７車型投保服務正常，網傳拒保訊息失實；小米通訊公司２００億

元小公募債項目獲上交所受理

巴拿馬表示長和（００００１）續簽港口合約存在違規行為，擬起訴相關官員

江西銅業控股（００３５８）股東累計斥４﹒３９億人幣增持公司３６８６萬股Ｈ股

港交所（００３８８）陳翊庭稱審批上市申請時間中位數縮短至２８日

ＤＦＩ零售發表可持續發展報告，溫室氣體排放減１４％

新華保險（０１３３６）看好中國經濟，加大權益類底倉資產配置

中海油（００８８３）母公司擬斥最多４０億人幣增持公司ＡＨ股

中國船舶租賃（０３８７７）訂立最多８億元人幣貸款合同

合景泰富集團（０１８１３）３月預售額按年減少２５﹒１％

阿里雲強化ＡＩ能力，面向國際客戶推出創新產品

ＯＳＬ（００８６３）調整歐洲收購結構與意大利公司簽訂新協議應對立陶宛監管

中環新能源（０１７３５）就去碳化領域長期合作機制訂立諒解備忘錄

寶龍地產（０１２３８）３月合約銷售額按年跌５５％，首季跌４８％

建中建設（００５８９）仍未完成多份業績審計，續停牌

港鐵（０００６６）歡迎北環線主線鐵路方案獲批准，爭取２０３４年竣工；行政會議批准北環

線主線鐵路方案，目標２０３４年完成

達豐設備（０２１５３）第五次發行數字證券商業票據，籌最多２５００萬新加坡元

海螺水泥（００９１４）料首季純利升兩成至約１８億元人幣

中梁控股（０２７７２）３月合約銷售額跌２７％，首季跌３５％

旭輝控股集團（００８８４）３月合同銷售按年跌５１﹒７％

北京北辰（００５８８）控股股東累計增持公司１４４７萬股Ａ股

貿易通（００５３６）已議決解散投資委員會

零跑汽車（０９８６３）與禾賽科技深化合作：購２０萬台激光雷達

中國金茂（００８１７）３月簽約銷售金額按年升３﹒２％，首季升４﹒５％

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《中國要聞》

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西班牙首相桑切斯周四起訪華兩天，將與習近平會面

人行１６７４億逆回購利率持平，淨投放１０２５億

國資委指央企必須把科技創新擺在更加突出位置；全力支持央企控股上市公司加大增持回購力度

；國開行首季新增貸款１８５０億元支持經濟大省；國家能源集團持續支持各控股上市公司深耕

主責主業；中國華能集團將促使控股上市公司積極開展股票增持；兩桶油齊稱控股股東將增持公

司ＡＨ股份；社保基金近日已主動增持國內股票，近期將繼續增持；第二批險資長期投資股票試

點批覆額度達１１２０億；中國平安表示靈活運用金融工具，加力投資新興產業等；國壽真金白

銀注入資本市場，太保要做真正耐心資本；國機集團將建立常態化股票回購增持機制；中國電科

已完成增持回購旗下上市公司股票超２０億；寧德時代擬斥４０億至８０億元回購股份；貴州茅

台已著手起草新一輪回購股份方案；招商系７家Ａ股公司公告表示堅定信心，提速回購；上海三

大國資平台表示有力支持上市公司高質量發展；中國人保：穩步加大Ａ股市場投資規模；中國聯

通３月已將此前回購５﹒１３億股Ａ股全註銷；中石化控股股東已增持１７８４﹒３５萬股Ａ股

股份；中國誠通擬使用一千億專項貸款增持上市公司股票；立訊精密董事長提議１０億－２０億

回購公司股份；發改委與歌爾等五民企談應對關稅，思想行動與中央統一

財政部將發今年首兩期儲蓄國債，總額不超過５００億

廣州番禺發布全市首個「空中的士」快速出行網絡；廣州黃埔一社區出台獎勵：生育三孩可一次

性申領５萬

星巴克中國推出「真味無糖」風味糖漿

尹力、殷勇到北京海淀區調研人工智能企業

機構料用足險資權益資產比例上限有１﹒６６萬億入市

京津冀實現７﹒２４億條信用數據全量共享

工信部推進５Ｇ－Ａ、低空信息基礎設施等標準研究

華為據報擬與東風集團合作打造新品牌

內地今年以舊換新已帶動家電銷售１２４７億元

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《寶島快訊》

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台股收跌４％報１８４５９﹒９５點，鴻海跌停

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《大國博弈》

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美國衛生研究院禁中國等地機構訪問敏感信息數據庫

美威脅再加徵５０％關稅，中國商務部表示必將奉陪到底；中國外交部指威脅非打交道正確方式

，堅決維護合法權益；中方斥美沒顯出想認真對話意願，促拿出平等互惠態度；李強與歐盟委員

會主席馮德萊恩通電話，談應對美國關稅；中國據報勸告ＳＨＥＩＮ等公司勿將供應鏈轉移至境

外；中國據報暫停大規模投資墨西哥，地緣經濟重心轉往秘魯；網傳中方六大招反制，包括禁進

口美國電影，外交部回應；影視Ａ股齊指美關稅影響微，華策稱出口屬服貿不涉關稅

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《國際要聞》

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美國和伊朗將舉行高級別會談，白宮表示不希望出現對立

美財長據悉周日飛往海湖莊園面見特朗普；美國財政部高官密會東盟財金代表，傳達白宮關稅政

策；美國參議員沃倫狠批特朗普，發動「史上最愚蠢」貿易戰；特朗普關稅來襲，美國消費者瘋

搶蘋果ｉＰｈｏｎｅ；蘋果股價連續３日下跌，市值蒸發６３８０億美元；馬斯克個人財富自去

年１１月首次跌破３０００億美元；憂特朗普摧毀金融市場，華爾街人士：「壓力很大！」

歐盟將從１５日起徵收第一批美國進口商品關稅

泰國股市大幅下挫逾６％，創逾五年最大跌幅

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《外圍經濟》

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韓圜兌美元匯率跌至全球金融危機以來最低水平

日本上財年１０１４４家企業申請破產，創１１年新高

特朗普下令重審日本製鐵收購提議，美國鋼鐵應聲大漲

巴菲特財富今年以來繼續增長，達１５３５億美元

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《其他消息》

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李家超稱爭取機會為網紅提供可行支援，令世界各地認識香港；香港會保持自由港地位，將在七

方面加大力量；李家超回應長和出售巴拿馬港口資產，稱任何交易須依法依規

丘應樺晤多個本地商會代表，商討應對美國加徵關稅措施

美國網紅甲亢哥來港直播引騷亂，羅淑佩稱善用ＫＯＬ直播推廣香港

Ｃｏｌｄｐｌａｙ啟德演唱會今晚開鑼，崔定邦料有助帶動旅客訪港

Ｋ Ｃａｓｈ料今年無抵押業主貸款續錄雙位數增長，樓市基本見底；關稅推升通脹令減息可能

性增加，料對香港有利

世邦魏理仕料今年甲廈租金跌最多一成，核心舖租持平

悅品酒店．荃灣公開標售，估值約１３﹒８億元

林健鋒稱若關稅問題惡化，港出口及製造業或將步入寒冬；葉劉稱香港作為自由港，不能有反制

美國行動；摩根大通前策略師指特朗普或很快迫於市場壓力出手干預滙研指亞洲公用及能源公司

具防守力，偏好中電等六股；瀚亞投資指市場修正速度短期內或放緩，料見喘息式反彈；瑞士百

達指關稅政策影響不容忽略，應考慮降低風險敞口；ＢＣＴ指宏觀經濟不確定性加劇，強積金需

採避險策略；高盛表示考慮到關稅衝擊，內銀盈利預測平均下調２％；瑞銀指內險對中國股市今

年淨流入資金或達１萬億人幣

港府與第４批１８家重點企業簽約，包括生命健康與新能源科技行業

曼聯落實於５月底訪港踢表演賽，門票周五開售

行政會議通過電車加價，成人車費加至３﹒３元

金管局表示銀行界承諾繼續落實支持中小企措施，包括還息不還本原則；金管局與銀行業支持多

個行業中小企；銀公歡迎金管局推出措施支持中小企，助減輕資金流動性壓力

楊何蓓茵稱削編制空缺難達節流目的，各部門年中要交人手檢討報告

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