期指低開８４５點報１９０７３，國指期貨跌３４９點報６９９２

《經濟通通訊社９日專訊》期指低開８４５點報１９０７３，國指期貨低開３４９點報
６９９２，科指期貨低開２５７點報４２５０。
【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
09/04/2025 09:15
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