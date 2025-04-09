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09/04/2025 09:15

期指低開８４５點報１９０７３，國指期貨跌３４９點報６９９２

　　《經濟通通訊社９日專訊》期指低開８４５點報１９０７３，國指期貨低開３４９點報
６９９２，科指期貨低開２５７點報４２５０。

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