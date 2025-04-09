即月期指最後交易價２０１８８升２７０點，低水７６點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指最後交易價２０１８８，升２７０點，低水７６點，暫
成交１９１６６４張。即月國指期貨最後交易價７５０２，升１６１點，低水３４點，暫成交
２３７９５５張。另外，即月科指期貨最後交易價４６７１，升１６４點，低水１８點，暫成交
２８４６８７張。
【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票
09/04/2025 16:31
《經濟通通訊社９日專訊》即月期指最後交易價２０１８８，升２７０點，低水７６點，暫
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