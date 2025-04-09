即月期指最後交易價２０１８８升２７０點，成交１９１６６４張

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指最後交易價２０１８８，升２７０點，低水７６點，成

交１９１６６４張。即月國指期貨最後交易價７５０２，升１６１點，低水３４點，成交

２３８０２８張。另外，即月科指期貨最後交易價４６７１，升１６４點，低水１８點，成交

２８５７７８張。

