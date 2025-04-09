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期貨新聞

09/04/2025 17:20

【夜期時段】即月期指報２００９５點，跌９３點，低水１６９點

　　《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１８８點，無升跌，低水７６點
，最新報２００９５點，跌９３點，低水１６９點，合約成交５３１張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７５１９點，升１７點，低水１７點，最新報７４７１點，
跌３１點，低水６５點，合約成交１３１７張。

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