【夜期時段】即月期指報２００９５點，跌９３點，低水１６９點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１８８點，無升跌，低水７６點
，最新報２００９５點，跌９３點，低水１６９點，合約成交５３１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７５１９點，升１７點，低水１７點，最新報７４７１點，
跌３１點，低水６５點，合約成交１３１７張。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
09/04/2025 17:20
《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１８８點，無升跌，低水７６點
，最新報２００９５點，跌９３點，低水１６９點，合約成交５３１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７５１９點，升１７點，低水１７點，最新報７４７１點，
跌３１點，低水６５點，合約成交１３１７張。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰09/04/2025 20:26 《日入而息》中方反制對美稅率升至８４％，中央傳開會商穩市措施
下一篇新聞︰09/04/2025 17:02 《外圍焦點》ＦＯＭＣ發布會議記錄，美國公布批發庫存等數據
09/04/2025 20:31 《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國公布ＣＰＩ等數據
09/04/2025 16:46 即月期指最後交易價２０１８８升２７０點，成交１９１６６４張
09/04/2025 16:31 即月期指最後交易價２０１８８升２７０點，低水７６點
09/04/2025 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨４９４１﹒５跌近７９點
09/04/2025 09:15 期指低開８４５點報１９０７３，國指期貨跌３４９點報６９９２
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N