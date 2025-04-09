【夜期時段】即月期指報２００９５點，跌９３點，低水１６９點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１８８點，無升跌，低水７６點

，最新報２００９５點，跌９３點，低水１６９點，合約成交５３１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７５１９點，升１７點，低水１７點，最新報７４７１點，

跌３１點，低水６５點，合約成交１３１７張。

