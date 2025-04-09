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09/04/2025 20:31

《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國公布ＣＰＩ等數據

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，及美國公布ＣＰＩ等數據，料為周四
（１０日）市場焦點。
　
＊堪薩斯城聯儲總裁發表講話，日本公布ＰＰＩ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，西班牙首相桑切斯訪問中國（至１１日）。歐洲金融監管專業智庫
（Ｅｕｒｏｆｉ）高級研討會舉行，歐洲央行委員蒙塔涅爾和Ａｎｎｅｌｉ　Ｔｕｏｍｉｎｅｎ
參加。周四本港時間９：３０ａｍ，東盟貿易部長舉行線上會議，討論美國關稅問題。晚上
６：００ｐｍ，澳洲央行總裁布洛克在一個協會年度晚宴上發表主旨演講。８：００ｐｍ，歐洲
央行銀行監管委員會主席布赫發表演講。８：３０ｐｍ，美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在
一個峰會上發表題為「穿越經濟迷霧」的演講，並參加答問環節。９：００ｐｍ，英倫銀行副總
裁布里登就「英國經濟和金融穩定前景」發表講話。９：３０ｐｍ，達拉斯聯儲總裁洛根在該行
主辦的北美貿易和移民展望活動前致辭。１０：００ｐｍ，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就
經濟前景與貨幣政策發表講話；同一時間，參議院金融委員會就提名鮑曼擔任美聯儲副主席舉行
聽證會。
　
　　數據方面，周四（１０日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布３月生產者物價指
數，月率料由持平升上０﹒２％，年率升幅料由４％收窄至３﹒９％。９：３０ａｍ，中國公布
３月消費者物價指數，年率料維持不變；３月生產者物價指數年率跌幅料由２﹒２％擴大至
２﹒３％。８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９０﹒３萬降至
１８８﹒８萬；３月消費者物價指數月率升幅料由０﹒２％收窄至０﹒１％，年率升幅料由
２﹒８％收窄至２﹒５％，經季節調整料由３２５﹒４８升至３２６﹒４１；首次申請失業救濟
金人數料由２１﹒９萬升至２２﹒４萬。（ｗａ）

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