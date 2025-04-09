《日入而息》中方反制對美稅率升至８４％，中央傳開會商穩市措施

《今天重點》
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中方再反制，對美國進口商品加徵關稅稅率提高至８４％
港府指美國做法霸凌無理，稍後會公布暫停美國郵遞安排
美國５月２日起將中港小額包裹關稅由３０％增至９０％；林宣武稱中小企壓力非常大，林健鋒
稱港商憤怒但無奈；劉浩然稱美國加小額包裹關稅為業界帶來毀滅性影響
５股指期貨明起加按金，「大期」每張加４９％至逾１６萬
巴拿馬據報正就長和（００００１）港口合同可能造成的損失展開調查
何立峰晤美國布魯金斯學會主席，交換中美經貿看法；國務院發表《中美經貿關係若干問題的中
方立場》白皮書；外交部指美執意打關稅戰中方奉陪，將採措施維護權益；中歐應共同維護自由
開放的貿易投資；欺騙手段僱用美政府前僱員，中國外交部指莫須有罪名；外交部回應美防長言
論指誰想控制巴拿馬運河世人皆知；商務部反駁美方認為巨額貿易逆差讓美國「吃虧」；商務部
指若美方進一步升級經貿限制，有豐富手段反制；美擬調整中國船隻入美港口收費，中方表示停
止錯誤做法
分析指中國應對通縮強於美國，消化關稅後Ａ股或顯韌性；亞開行指亞洲受關稅衝擊最嚴重，今
年中國增長４﹒７％；保德信下調歐美經濟增長預測，料美政策支援力度減弱；高盛指中國今年
ＧＤＰ增長４﹒５％的預期面臨下行風險；高盛指中國或出售美元資產，以捍衛人幣並反擊美關
稅
共和黨參議員對特朗普關稅計劃感不安，質問失敗誰負責；美國民主黨參議員沃倫呼籲限制特朗
普關稅權力；美媒指美關稅或致中國出口轉向其他國家「如海嘯襲來」；白宮內訌升級，馬斯克
斥貿易顧問納瓦羅「比磚還蠢」；薩默斯稱美國衰退概率超五成，或有額外兩百萬人失業；民調
指５２％美國人認為對華關稅將對美國造成負面影響；曾歡慶特朗普勝選，對沖大佬阿克曼：「
我知錯了！」
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《即日市況》
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恒指全日倒升１３６點收報２０２６４，領導人行程引發市場憧憬
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《深滬股市》
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中央高層傳開會商穩市措施，滬指收升１﹒３％兩連升
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《美元匯價》
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美匯在１０３掉頭下跌，後市看跌
歐元最新報１﹒１０４３╱４５，日圓最新報１４５﹒３７╱３８
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《公司資訊》
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綠景中國地產（０００９５）清盤呈請延期至５月１４日
怡園酒業（０８１４６）中途停牌，停牌前報０﹒２１９元升逾２２％
ＵＴＳ（０６１１３）開市前停牌，待公布原因
阿里雲百煉上線全生命周期ＭＣＰ服務，幾分鐘搭建智能體；高德地圖推「智能護航方案」，解
決取消ｃａｌｌ車訂單痛點；ＡＸＡ安盛、螞蟻銀行香港及ＡｌｉｐａｙＨＫ達成策略合作
基石藥業（０２６１６）首席執行官楊建新購買公司５６萬股股份
巴拿馬據報正就長和（００００１）港口合同可能造成的損失展開調查
京東（０９６１８）拓展歐洲線上零售業務，倫敦試運營Ｊｏｙｂｕｙ
ＴＤＳ及富合置業旗下灣仔項目命名為堅尼地道３３號
新世界（０００１７）皇都累售３０７伙，套現逾３４億元
中國銀河（０６８８１）料首季純利升最多９０％至３１億元人幣
網譽科技（０１４８３）附屬公司訂立增資協議
和嘉控股（００７０４）清盤呈請進一步延期至５月１２日
中糧家佳康（０１６１０）３月生豬出欄量按月跌１０％至４８萬頭
秦港股份（０３３６９）首季吞吐量按年跌２﹒８９％
濰柴動力（０２３３８）倡斥最多１０億元人幣回購Ａ股
復宏漢霖（０２６９６）注射用ＨＬＸ４３ １ｂ╱２期臨床研究完成首例患者給藥
金蝶國際（００２６８）首季金蝶雲訂閱服務年經常性收入按年增約２０％
香港寬頻（０１３１０）中移動香港（００９４１）與ＴＰＧ訂立購股協議
騰訊（００７００）今斥６億元回購１３８﹒５萬股
中國中煤（０１８９８）以集中競價方式首次增持中煤能源６０﹒５９萬股Ａ股股份
看通集團（０１０５９）控股股東向獨立第三方出售６８００萬股，涉１３４０萬
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《中國要聞》
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馬來西亞表示習近平下周二起訪問大馬三天；習近平出席中央周邊工作會議稱加強產業鏈供應鏈
合作；李強稱中國有充足儲備政策，完全能夠對沖外部不利影響
商務部表示中國外貿韌性不減，進出口實現平穩開局；廣交會４月１５日至５月５日在廣州舉辦
中國遊客無證租電單車出車禍，泰領館籲提升守法意識
交通部指天津等１２地入選第二批交通設施升級區域
財政部招標發３個期限國債，中標收益率均較二級低
人行１１８９億逆回購利率持平，淨回籠１１１０億；人行據報指導國有大行暫緩購匯，不會允
許人幣大幅貶值
彭博指中國３月ＣＰＩ和ＰＰＩ料延續通縮勢頭
手機等通信設備零售首季增２７％、日用家電增３８％
多家中小銀行下調定存利率，長期限降幅高達８５基點
分析指中國應對通縮強於美國，消化關稅後Ａ股或顯韌性；亞開行指亞洲受關稅衝擊最嚴重，今
年中國增長４﹒７％；保德信下調歐美經濟增長預測，料美政策支援力度減弱；高盛指中國今年
ＧＤＰ增長４﹒５％的預期面臨下行風險；高盛指中國或出售美元資產，以捍衛人幣並反擊美關
稅
廣州商務局闢謠「希音供應鏈轉移」，持續加碼國內布局
中國黃金集團將不斷加大回購、增持、資產注入力度
中海油原總經理李勇被控受賄６７９４萬，認罪候判
內地婚姻登記５月１０日起「全國通辦」
河北承德一養老院火災釀２０死，安委會掛牌督辦
機構指中國３月ＣＰＩ料持平，ＰＰＩ跌幅略擴
國企債券發行註冊據報被推遲，因交易商協會新增要求
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《寶島快訊》
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台股收瀉５﹒８％，報１７３９１﹒７６點
特朗普指台積電不在美建廠將面對１００％稅項
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《大國博弈》
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何立峰晤美國布魯金斯學會主席，交換中美經貿看法；國務院發表《中美經貿關係若干問題的中
方立場》白皮書；外交部指美執意打關稅戰中方奉陪，將採措施維護權益；中歐應共同維護自由
開放的貿易投資；欺騙手段僱用美政府前僱員，中國外交部指莫須有罪名；外交部回應美防長言
論指誰想控制巴拿馬運河世人皆知；商務部反駁美方認為巨額貿易逆差讓美國「吃虧」；商務部
指若美方進一步升級經貿限制，有豐富手段反制；美擬調整中國船隻入美港口收費，中方表示停
止錯誤做法
美國據報考慮調整中國船隻停泊港口徵費建議
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《國際要聞》
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兩名為俄作戰國民被俘，中國外交部表示正向烏克蘭核實
韓國反對黨領袖李在明辭去黨務，表明參選總統意向
共和黨參議員對特朗普關稅計劃感不安，質問失敗誰負責；美國民主黨參議員沃倫呼籲限制特朗
普關稅權力；美媒指美關稅或致中國出口轉向其他國家「如海嘯襲來」；白宮內訌升級，馬斯克
斥貿易顧問納瓦羅「比磚還蠢」；薩默斯稱美國衰退概率超五成，或有額外兩百萬人失業；民調
指５２％美國人認為對華關稅將對美國造成負面影響；曾歡慶特朗普勝選，對沖大佬阿克曼：「
我知錯了！」
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《外圍經濟》
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韓國股市下挫，韓元跌至逾１６年低點
日圓兌美元漲幅擴大至１％ ，日經指數盤中重挫千七點
印度央行下調基準利率２５基點，以提振經濟增長
紐央行如預期減息０﹒２５厘，連續第５次會議減息
孳息率飆升，華爾街憂美債失去避險吸引力
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《其他消息》
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美國５月２日起將中港小額包裹關稅由３０％增至９０％；５股指期貨明起加按金，「大期」每
張加４９％至逾１６萬；七成港企高層料今年金融犯罪風險升，對加密貨幣審慎；惠譽將６家內
銀評級展望由負面調升至穩定；諾偉稱整體局勢仍充滿變數，防禦型股票更能抵禦衝擊；林宣武
稱中小企壓力非常大，林健鋒稱港商憤怒但無奈；劉浩然稱美國加小額包裹關稅為業界帶來毀滅
性影響
Ｃｏｌｄｐｌａｙ演唱會完場後約一小時，全部觀眾大致離開園區
下周六往返東涌至香港站列車提早２小時收車，配合路軌改道工程
團結香港基金建議將兩元乘車優惠調整為三元優惠，節流效益更明顯
孫玉菡稱長者乘車「兩蚊兩折」方案提早在明年４月實施；孫玉菡明赴吉隆坡推廣人才政策
房委會已向約２１萬富戶派申報表，須於５月３１日前提交
文體旅局開會統籌五一黃金周旅客訪港預備工作
金融學園指７５％受訪金融機構已推至少一個ＧｅｎＡ﹒Ｉ。用例
陳國基赴京迎接救援隊由緬甸回國
香港國際創科展周日起舉行，展出本地開發的智能生活科技
葉劉淑儀稱貿易戰若持續兩年，全球或陷入衰退經濟萎縮
發展局何珮玲稱發展商可自資前南丫島石礦場用地基建
高力指甲樓空置率續攀升，今年租金料下跌８至１０％
用ＮＦＴ追贓，港律師行新招獲法院採用或成全球首例
李兆基喪禮將於本月２７日在香港殯儀館設靈
中原按揭指首季新取用按保量按季升５％，新批跌１％
２０２７年到期銀債本月派首次息，年息４厘
機管局歡迎翌日轉機客獲豁免機場離境稅，研將豁免擴至大灣區旅客
謝展寰稱ＡＰＥＣ能源消耗量約佔全球６０％，須加快綠色能源轉型
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《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇