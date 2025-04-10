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10/04/2025 17:15

《外圍焦點》多名歐美央行官員發表演講，美國公布ＣＰＩ等數據

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普昨日突然宣布，暫緩執行對大部分國家的對等
關稅９０天，但同時提高對華關稅至１２５％，道指收市升２９６２﹒８６點或７﹒８７％，報
４０６０８﹒４５點；標普５００指數升４７４﹒１３點或９﹒５２％，報５４５６﹒９０點；
納指升１８５７﹒０６點或１２﹒１６％，報１７１２４﹒９７點。港股方面，恒生指數收市報
２０６８１，升４１７點或２﹒１％，成交３９５５億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，澳洲央行總裁布洛克在一個協會年度
晚宴上發表主旨演講。８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表演講。
８：３０ｐｍ，美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在一個峰會上發表題為「穿越經濟迷霧」的
演講，並參加答問環節。９：００ｐｍ，英倫銀行副總裁布里登就「英國經濟和金融穩定前景」
發表講話。９：３０ｐｍ，達拉斯聯儲總裁洛根在該行主辦的北美貿易和移民展望活動前致辭。
１０：００ｐｍ，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就經濟前景與貨幣政策發表講話；同一時間
，參議院金融委員會就提名鮑曼擔任美聯儲副主席舉行聽證會。１１日凌晨１２：００ａｍ，芝
加哥聯儲總裁古爾斯比參加紐約經濟俱樂部主持的問答會議；同一時間，費城聯邦儲備銀行總裁
哈克就「金融科技」發表演講。１：００ａｍ，歐洲央行委員唐納利發表演講。
　
　　數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９０﹒３萬降至
１８８﹒４萬；３月消費者物價指數月率升幅料由０﹒２％收窄至０﹒１％，年率升幅料由
２﹒８％收窄至２﹒５％，經季節調整料由３２５﹒４８升至３２６﹒４４；首次申請失業救濟
金人數料由２１﹒９萬升至２２﹒３萬。（ｗａ）

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