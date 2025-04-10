《外圍焦點》多名歐美央行官員發表演講，美國公布ＣＰＩ等數據

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普昨日突然宣布，暫緩執行對大部分國家的對等

關稅９０天，但同時提高對華關稅至１２５％，道指收市升２９６２﹒８６點或７﹒８７％，報

４０６０８﹒４５點；標普５００指數升４７４﹒１３點或９﹒５２％，報５４５６﹒９０點；

納指升１８５７﹒０６點或１２﹒１６％，報１７１２４﹒９７點。港股方面，恒生指數收市報

２０６８１，升４１７點或２﹒１％，成交３９５５億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，澳洲央行總裁布洛克在一個協會年度

晚宴上發表主旨演講。８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表演講。

８：３０ｐｍ，美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在一個峰會上發表題為「穿越經濟迷霧」的

演講，並參加答問環節。９：００ｐｍ，英倫銀行副總裁布里登就「英國經濟和金融穩定前景」

發表講話。９：３０ｐｍ，達拉斯聯儲總裁洛根在該行主辦的北美貿易和移民展望活動前致辭。

１０：００ｐｍ，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就經濟前景與貨幣政策發表講話；同一時間

，參議院金融委員會就提名鮑曼擔任美聯儲副主席舉行聽證會。１１日凌晨１２：００ａｍ，芝

加哥聯儲總裁古爾斯比參加紐約經濟俱樂部主持的問答會議；同一時間，費城聯邦儲備銀行總裁

哈克就「金融科技」發表演講。１：００ａｍ，歐洲央行委員唐納利發表演講。



數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１９０﹒３萬降至

１８８﹒４萬；３月消費者物價指數月率升幅料由０﹒２％收窄至０﹒１％，年率升幅料由

２﹒８％收窄至２﹒５％，經季節調整料由３２５﹒４８升至３２６﹒４４；首次申請失業救濟

金人數料由２１﹒９萬升至２２﹒３萬。（ｗａ）

