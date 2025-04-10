期指高開３７６點報２０５６４，國指期貨升１０３點報７６０５

《經濟通通訊社１０日專訊》期指高開３７６點報２０５６４，國指期貨高開１０３點報
７６０５，科指期貨高開１７９點報４８５０。
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10/04/2025 09:15
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10/04/2025 09:03 【關稅戰】歐洲股市收市跌至２０２４年１月以來最低水平
10/04/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２６７６４張，增逾萬一張
10/04/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２７１６３３張，增逾萬八張
10/04/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１７７６１０張，增１８３３７張
09/04/2025 20:31 《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，美國公布ＣＰＩ等數據
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