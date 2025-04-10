即月期指最後交易價２０６９６升５０８點，高水１４點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２０６９６，升５０８點，高水１４點，
暫成交１６９８０７張。即月國指期貨最後交易價７６６３，升１６１點，低水５點，暫成交
１８３０６６張。另外，即月科指期貨最後交易價４８２０，升１４９點，高水６點，暫成交
２２４５０８張。
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10/04/2025 16:31
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暫成交１６９８０７張。即月國指期貨最後交易價７６６３，升１６１點，低水５點，暫成交
１８３０６６張。另外，即月科指期貨最後交易價４８２０，升１４９點，高水６點，暫成交
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