即月期指最後交易價２０６９６升５０８點，高水１４點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２０６９６，升５０８點，高水１４點，

暫成交１６９８０７張。即月國指期貨最後交易價７６６３，升１６１點，低水５點，暫成交

１８３０６６張。另外，即月科指期貨最後交易價４８２０，升１４９點，高水６點，暫成交

２２４５０８張。

