即月期指最後交易價２０６９６升５０８點，成交１７０６０１張

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指最後交易價２０６９６，升５０８點，高水１４點，

成交１７０６０１張。即月國指期貨最後交易價７６６３，升１６１點，低水５點，成交

１８３１４７張。另外，即月科指期貨最後交易價４８２０，升１４９點，高水６點，成交

２２４５０８張。

