【夜期時段】即月期指報２０５６７點，跌１２９點，低水１１５點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６８６點，跌１０點，高水４
點，最新報２０５６７點，跌１２９點，低水１１５點，合約成交７７５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７６３７點，跌２６點，低水３１點，最新報７６１９點，
跌４４點，低水４９點，合約成交７６０張。
【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票
10/04/2025 17:20
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10/04/2025 09:15 期指高開３７６點報２０５６４，國指期貨升１０３點報７６０５
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