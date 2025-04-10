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10/04/2025 17:20

【夜期時段】即月期指報２０５６７點，跌１２９點，低水１１５點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６８６點，跌１０點，高水４
點，最新報２０５６７點，跌１２９點，低水１１５點，合約成交７７５張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７６３７點，跌２６點，低水３１點，最新報７６１９點，
跌４４點，低水４９點，合約成交７６０張。

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